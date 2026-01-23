Logo
Large banner

Drogirao se danima, pa ubio djevojku: Otkriveno gdje je držao njeno tijelo

Izvor:

Agencije

23.01.2026

07:41

Komentari:

0
Дрогирао се данима, па убио дјевојку: Откривено гдје је држао њено тијело
Foto: Pexels

Austrijska policija istražuje težak slučaj iz Vilfersdorfa (okrug Mistelbah), gd‌je je 36-godišnja njemačka državljanka pronađena mrtva u porodičnoj kući.

Glavni osumnjičeni je njen partner, 47-godišnji muškarac, koji je prema navodima istrage priznao da je došlo do nasilnog sukoba i da je nakon toga danima boravio u kući pored njenog tijela.

Muškarac se trenutno nalazi u pritvoru, a u detaljnoj izjavi advokatu Saši Flacu, osumnjičeni je iznio tvrdnje o dugotrajnoj toksičnoj vezi i čestom nasilnom ponašanju u kući.

Priznao sukobe, zavisnost od droga i ulogu fentanila

Tokom saslušanja govorio je i o ekstremnoj upotrebi psihoaktivnih supstanci. među njima i fentanila, sintetičkog opioida koji je doveo do desetina hiljada smrtnih slučajeva u SAD i čija zloupotreba raste i u Austriji.

Магла у Србији

Društvo

Smanjite brzinu: Magla i poledica otežavaju vožnju

Prema njegovim navodima, u danu incidenta konzumirao je veće količine fentanila i drugih supstanci. Tvrdio je da je tokom svađe došlo do fizičkog obračuna koji je eskalirao. Advokat je potvrdio da će se tražiti dodatna vještačenja vezana za uticaj droga na ponašanje osumnjičenog, prenosi Hojte.

Danima ostao u kući

Prema policijskim informacijama, muškarac je nakon ubistva tijelo partnerke prenio u prostoriju u prizemlju kuće, a potom se nastavio kretati po objektu “kao da se ništa nije dogodilo”, kako navode istražitelji. Tek nakon više dana osumnjičeni je poslao poruku poznaniku, rekavši: „Napravio sam ogromnu grešku.“ Upravo ta poruka dovela je do dojave policiji i hapšenja.

U toku je široka forenzička istraga, uz saslušanje komšija i prikupljanje svih relevantnih tragova. Policija nije objavila dodatne informacije o eventualnim ranijim prijavama nasilja u domaćinstvu.

Podijeli:

Tagovi:

ubistvo

Droga

Austrija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Смањите брзину: Магла и поледица отежавају вожњу

Društvo

Smanjite brzinu: Magla i poledica otežavaju vožnju

4 h

0
На ове услове је пристао Тошић да би се развео од Карлеуше

Scena

Na ove uslove je pristao Tošić da bi se razveo od Karleuše

4 h

0
Дјевојка обливена крвљу улетила у болницу: Полицији открила ко је нападач

Hronika

Djevojka oblivena krvlju uletila u bolnicu: Policiji otkrila ko je napadač

4 h

0
Детаљна астролошка прогноза: Шта нам звијезде доносе данас?

Zanimljivosti

Detaljna astrološka prognoza: Šta nam zvijezde donose danas?

4 h

0

Više iz rubrike

Јуриј Ушаков на састанку са специјалним изаслаником предсједника САД Стивом Виткофом

Svijet

Poruka iz Kremlja nakon pregovora: Bez teritorijalnog rješenja nema trajnog mira

5 h

0
Доналд Трамп предсједник САД-а

Svijet

Tramp: Masivna flota vojnih brodova SAD kreće se ka Iranu

5 h

0
Састанак Путина и Виткофа трајао више од три и по сата

Svijet

Sastanak Putina i Vitkofa trajao više od tri i po sata

5 h

0
Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас

Svijet

Kalas melodramatična: Kina i Rusija uživaju...

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

14

Zbog problema sa grijanjem u trebinjskim srednjim školama skraćeni časovi

12

03

Ako svakog dana pojedete jednu mandarinu, organizam će se preporoditi

11

50

Evo kako da za 5 minuta oslobodite memoriju i ubrzate telefon

11

47

Sve izraženiji trend odgađanja braka

11

36

Objavljene nove cijene goriva

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner