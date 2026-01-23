Drogirao se danima, pa ubio djevojku: Otkriveno gdje je držao njeno tijelo

Glavni osumnjičeni je njen partner, 47-godišnji muškarac, koji je prema navodima istrage priznao da je došlo do nasilnog sukoba i da je nakon toga danima boravio u kući pored njenog tijela.

Muškarac se trenutno nalazi u pritvoru, a u detaljnoj izjavi advokatu Saši Flacu, osumnjičeni je iznio tvrdnje o dugotrajnoj toksičnoj vezi i čestom nasilnom ponašanju u kući.

Priznao sukobe, zavisnost od droga i ulogu fentanila

Tokom saslušanja govorio je i o ekstremnoj upotrebi psihoaktivnih supstanci. među njima i fentanila, sintetičkog opioida koji je doveo do desetina hiljada smrtnih slučajeva u SAD i čija zloupotreba raste i u Austriji.

Prema njegovim navodima, u danu incidenta konzumirao je veće količine fentanila i drugih supstanci. Tvrdio je da je tokom svađe došlo do fizičkog obračuna koji je eskalirao. Advokat je potvrdio da će se tražiti dodatna vještačenja vezana za uticaj droga na ponašanje osumnjičenog, prenosi Hojte.

Danima ostao u kući

Prema policijskim informacijama, muškarac je nakon ubistva tijelo partnerke prenio u prostoriju u prizemlju kuće, a potom se nastavio kretati po objektu “kao da se ništa nije dogodilo”, kako navode istražitelji. Tek nakon više dana osumnjičeni je poslao poruku poznaniku, rekavši: „Napravio sam ogromnu grešku.“ Upravo ta poruka dovela je do dojave policiji i hapšenja.

U toku je široka forenzička istraga, uz saslušanje komšija i prikupljanje svih relevantnih tragova. Policija nije objavila dodatne informacije o eventualnim ranijim prijavama nasilja u domaćinstvu.