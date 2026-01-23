Na ove uslove je pristao Tošić da bi se razveo od Karleuše

Duško Tošić je u srijedu u popodnevnim časovima "upao" u stan na Dedinju u kojem je od razvoda živjela Jelena Karleuša sa kćerkama. On je tom prilikom zamijenio brave na vratima, a do skandala je došlo zbog pjevačicne izjave da bivši fudbaler ne plaća alimentaciju za decu.

Tošić je u međuvremenu, preko svog advokata, poručio da on redovno plaća svoje obaveze prema djeci i da duguje nula dinara.

Prema tom dogovoru, Duško je dužan da na račun Jelene Karleuše mjesečno uplaćuje 2.000 evra, u dinarskoj protivvrijednosti, odnosno 1.000 evra po djetetu. Ono što je posebno zanimljivo je i stavka iz ugovora da je Tošić dužan i da jednom godišnje uplati 10.000 evra za ljetovanje djece.

Do sada nije poznato šta iz ovih stavki Tošić nije ispunio pa se Jelena javno požalila da njen bivši muž ne poštuje dogovor.

"Da kažem istinu?! Ne plaća alimentaciju, evo apel sada", poručila je Jelena, pa dodala:

"Pokušavam da rešim taj problem van medija i nekim ljudskim odnosom preko advokata, ali ne uspijevam. U ime svih žena koje se bore za pravo da dobijaju tu pomoć od partnera i oca njihove dece dužna sam da govorim o tome. Srbija je uvela novi zakon, po kojem će se to regulisati. Ako jedan roditelj ne isplati dvije alimentacije drugom roditelju koji nad decom ima starateljstvo, ovaj drugi će to naplatiti od države, a država će goniti tog koji ne ispunjava svoje zakonom propisane obaveze. Tako da će i Duško biti riješen - objasnila je Karleuša.

Ovim povodom se oglasio se i Nikola Premović, advokat Duška Tošića.

"Kao advokat Duška Tošića, a po njegovom nalogu, povodom različitih medijskih tekstova vezanih za navodni Duškov ‘upad’ u sopstveni stan, kao i tekstova koji se odnose na neplaćanje alimentacije za njegove maloljetne kćerke, ističem sledeće:

Duškovo dugovanje po osnovu izdržavanja alimentacije iznosi nula dinara. Dakle, on ne duguje nijednu alimentaciju.

Duško nije upao, obio stan, niti se u istom "zabarikadirao", već je ušao u sopstveni stan, koji mu pripada po punovažnom kupoprodajnom ugovoru. Ne radi se ni o kakvom nasilnom upadu, već o ulasku u nepokretnost u kojoj boravi sa nespornim pravnim osnovom.

Tokom perioda razvoda braka, dogovor je bio da se Jelena Karleuša sa ćerkama preseli u vilu u Ulici Augusta Cesarca, dok bi Duško nastavio da živi u predmetnom stanu, što je konstatovano i u sporazumu o razvodu braka. Kako do tog preseljenja nikada nije došlo, Duško je odlučio da uđe u sopstveni stan, piše u saopštenju, piše Kurir.