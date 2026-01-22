Logo
Large banner

Slavica Ćukteraš napravila haos: "Lomila je sve pred sobom"

22.01.2026

21:50

Komentari:

0
Славица Ћуктераш направила хаос: "Ломила је све пред собом"

Pjevačica Slavica Ćukteraš napravila je skandal ispred jednog plesnog studija u Novom Sadu, saznaje Informer.

Kako navodi očevidac, Slavica je večeras lomila žardinjere koje se nalaze ispred studija, smještenog pored ulaznih vrata njene zgrade.

Lomila je sve pred sobom

- Lomila je sve pred sobom! Sve žardinjere ispred plesnog studija su polomljene! Napravila je haos. Prijetila mi je i govorila: "Tek će ti biti loše!" Vikala je i vrijeđala - ispričala je vidno uznemirena djevojka koja radi kao koreograf u studiju i dodala:

- Tu je bila i njena majka, kojoj vjerovatno sada nije dobro. Njena mama mi je pozvonila na vrata i tražila da pomerimo žardinjere ispred studija. Nakon dogovora s njom i smirivanja strasti, Slavica je izašla u bademantilu i počela da viče. Vjerovatno ju je iznerviralo što nisam komunicirala s njom. Tu su bila i djeca, preplašena, koja sada strahuju da prođu pored nje. Njeno dijete je izašlo u pidžami i vikalo: "Nemoj, mama!" Cijeli komšiluk je u problemu. Na skupštini stanara vrijeđala je i prijetila, a sada je uništila imovinu na mom radnom mjestu.

Da li će je tužiti?

Na pitanje da li će tužiti Slavicu, sagovornica je odgovorila da je zvala policiju.

- Policija je bila. Razgovarali su sa njom. Nadam se da će se sada smiriti - rekla je ona za Informer.

Podijeli:

Tagovi:

Ćukteraš razbila studio

Slavica Ćukteraš pravila haos

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шоу у Лиги Европе, полиција упала на трибину, избацила све навијаче ван стадиона!

Fudbal

Šou u Ligi Evrope, policija upala na tribinu, izbacila sve navijače van stadiona!

2 h

0
Ово су држављани БиХ који се налазе на Трамповој "црној листи": Хапшени због наркотика, крађе и напада

BiH

Ovo su državljani BiH koji se nalaze na Trampovoj "crnoj listi"

2 h

0
Трагедија: Командант Жандармерије умро послије обиласка колеге који је покушао да се убије

Srbija

Tragedija: Komandant Žandarmerije umro poslije obilaska kolege koji je pokušao da se ubije

2 h

0
Какав потрес: Њемачка разматра бојкот Свјетског првенства

Fudbal

Kakav potres: Njemačka razmatra bojkot Svjetskog prvenstva

2 h

0

Više iz rubrike

"На шта сам личила, срећа имам пара!" Едита оставила урнебесан коментар о свом лицу

Scena

"Na šta sam ličila, sreća imam para!" Edita ostavila urnebesan komentar o svom licu

4 h

0
Лотар Матеус повријеђен на скијању, оперисан

Scena

Lotar Mateus povrijeđen na skijanju

4 h

0
Чолић открио коју пјесму не пјева на концертима, написао ју је Ђорђе Балашевић

Scena

Čolić otkrio koju pjesmu ne pjeva na koncertima, napisao ju je Đorđe Balašević

5 h

0
"Гори у бикинију": Наша пјевачица којој треба 9.000 евра мјесечно да "преживи", сад ужива са милионером

Scena

"Gori u bikiniju": Naša pjevačica kojoj treba 9.000 evra mjesečno da "preživi", sad uživa sa milionerom

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

00

Kalas melodramatična: Kina i Rusija uživaju...

22

52

Kolege se opraštaju od Bojana Dikića: Objavili sliku i potresne riječi

22

44

Krvavi napad u Belgiji: Uletio u masu, pa redom ubadao nožem

22

42

Centralne vijesti ATV, 22.01.2026.

22

41

Zaplijenjena četiri i po kilograma kokaina, uhapšen Kotoranin

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner