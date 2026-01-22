Slavica Ćukteraš napravila haos: "Lomila je sve pred sobom"

Kako navodi očevidac, Slavica je večeras lomila žardinjere koje se nalaze ispred studija, smještenog pored ulaznih vrata njene zgrade.

Lomila je sve pred sobom

- Lomila je sve pred sobom! Sve žardinjere ispred plesnog studija su polomljene! Napravila je haos. Prijetila mi je i govorila: "Tek će ti biti loše!" Vikala je i vrijeđala - ispričala je vidno uznemirena djevojka koja radi kao koreograf u studiju i dodala:

- Tu je bila i njena majka, kojoj vjerovatno sada nije dobro. Njena mama mi je pozvonila na vrata i tražila da pomerimo žardinjere ispred studija. Nakon dogovora s njom i smirivanja strasti, Slavica je izašla u bademantilu i počela da viče. Vjerovatno ju je iznerviralo što nisam komunicirala s njom. Tu su bila i djeca, preplašena, koja sada strahuju da prođu pored nje. Njeno dijete je izašlo u pidžami i vikalo: "Nemoj, mama!" Cijeli komšiluk je u problemu. Na skupštini stanara vrijeđala je i prijetila, a sada je uništila imovinu na mom radnom mjestu.

Da li će je tužiti?

Na pitanje da li će tužiti Slavicu, sagovornica je odgovorila da je zvala policiju.

- Policija je bila. Razgovarali su sa njom. Nadam se da će se sada smiriti - rekla je ona za Informer.