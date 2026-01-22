Logo
"Gori u bikiniju": Naša pjevačica kojoj treba 9.000 evra mjesečno da "preživi", sad uživa sa milionerom

22.01.2026

17:55

Foto: Instagram

Pjevačica Marina Visković uživa na Maldivima, odakle je svojim objavama na Instagramu izazvala pravu pometnju na mrežama.

Marina je podijelila niz fotografija, te je na prvoj pozirala u plavoj haljini sa golim leđima koja je savršeno istakla njene atribute, a potom se pojavila u minijaturnom bikiniju.

Nauljeno tijelo, zategnut stomak i grudi bile su u prvom planu, a pratioci nisu štedjeli komentare na račun njenih zanosnih oblina, prenosi Telegraf.

Podsjetimo, Marina Visković već neko vrijeme uživa u ljubavi sa milionerom sa kojim je proslavila Novu godinu u Dubaiju.

Donedavno, ona nije pokazivala kako izgleda njen partner, međutim, skoro je podijelila zajedničku sliku na kojoj otkriva njegov identitet.

Marina Visković objavila je fotku iz bijesne mašine u kojoj je pozirala sa dečkom. Njegov auto košta preko 300.000 evra.

Prije nekoliko godina njena izjava o cifri koju mjesečno troši, a u pitanju je bilo 3.000 evra, izazvala je veliku pažnju javnosti. Sada se stanje promijenilo - ističe da joj treba tri puta više, što iznosi 9.000 evra, a otkrila je i da li od estrade može da se živi.

- Iskreno da ti kažem, mene stalno zezaju za onu izjavu koliko mi treba mjesečno, a ja kažem treba mi još više, tri puta, zato što je sve poskupelo. Može da se živi lijepo i najveća sreća i radost je kada radite ono što zaista volite, na način na koji vi želite. Zahvalna sam Univerzumu i Bogu na tome, ali jeste vrlo skup posao i velika su ulaganja. Isplati se - iskrena je bila Marina Visković.

