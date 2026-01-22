"Gori u bikiniju": Naša pjevačica kojoj treba 9.000 evra mjesečno da "preživi", sad uživa sa milionerom

Pjevačica Marina Visković uživa na Maldivima, odakle je svojim objavama na Instagramu izazvala pravu pometnju na mrežama.

Marina je podijelila niz fotografija, te je na prvoj pozirala u plavoj haljini sa golim leđima koja je savršeno istakla njene atribute, a potom se pojavila u minijaturnom bikiniju.

Nauljeno tijelo, zategnut stomak i grudi bile su u prvom planu, a pratioci nisu štedjeli komentare na račun njenih zanosnih oblina, prenosi Telegraf.

Podsjetimo, Marina Visković već neko vrijeme uživa u ljubavi sa milionerom sa kojim je proslavila Novu godinu u Dubaiju.

Donedavno, ona nije pokazivala kako izgleda njen partner, međutim, skoro je podijelila zajedničku sliku na kojoj otkriva njegov identitet.

Marina Visković objavila je fotku iz bijesne mašine u kojoj je pozirala sa dečkom. Njegov auto košta preko 300.000 evra.

Prije nekoliko godina njena izjava o cifri koju mjesečno troši, a u pitanju je bilo 3.000 evra, izazvala je veliku pažnju javnosti. Sada se stanje promijenilo - ističe da joj treba tri puta više, što iznosi 9.000 evra, a otkrila je i da li od estrade može da se živi.

- Iskreno da ti kažem, mene stalno zezaju za onu izjavu koliko mi treba mjesečno, a ja kažem treba mi još više, tri puta, zato što je sve poskupelo. Može da se živi lijepo i najveća sreća i radost je kada radite ono što zaista volite, na način na koji vi želite. Zahvalna sam Univerzumu i Bogu na tome, ali jeste vrlo skup posao i velika su ulaganja. Isplati se - iskrena je bila Marina Visković.