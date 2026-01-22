Logo
Large banner

"Jedna noć u Parizu": Paris Hilton o eksplicitnom snimku

Izvor:

Indeks

22.01.2026

16:29

Komentari:

0
Парис Хилтон снимак
Foto: Tanjug / AP / Andrew Park

Paris Hilton je u novom intervjuu govorila o dugotrajnim posljedicama koje je na nju ostavio 18+ snimak, objavljena bez njenog pristanka 2004. godine.

Tada je imala 19 godina, dok je njen tadašnji dječko Rik Salomon imao 35, piše Unilad.

Snimak Paris Hilton je dospio u javnost nakon što ga je Salomon navodno prodao, a kasnije je kružio pod nazivom "Jedna noć u Parizu".

Nakon objavljivanja, Hilton je bila izložena podsmijehu u medijima i javnosti, a godinama je više puta govorila o tome koliko ju je taj događaj obilježio.

Gostovanje u podkastu

Hilton, koja danas ima 44 godine, gostovala je u podkastu Džeja Šetija, objavljenom u srijedu, 21. januara, gdje je detaljnije opisala kako se tada osjećala. Rekla je da ju je bilo strah da je ljudi nakon toga više nikada neće gledati isto.

"Odrastajući, uvijek sam se ugledala na ljude poput princeze Dajane i Grejs Keli, na nevjerovatno elegantne žene. A kada se to dogodilo, imala sam osjećaj da mi je neko to oduzeo i da me ljudi zbog toga više nikada neće gledati na isti način", rekla je Hilton.

Dodala je i: "Čini mi se da će me to pratiti do kraja života. Toliko mi je žao te djevojke koja se osjećala tako usamljeno. Nakon svega nisam željela da viđam nikoga, skrivala sam se u kući i otkazala cijelu promotivnu turneju za The Simple Life."

Hilton je rekla i da vjeruje da se od toga "nikada neće oporaviti".

"Danas bi to bilo protivzakonito"

Hilton je i ranije govorila da bi neovlašćena objava ovakvih snimaka danas bila tretirana kao oblik osvetničke pornografije.

U razgovoru za The Sunday Times izjavila je: "Danas bi to bilo protivzakonito. Ljudi shvataju koliko je to bilo pogrešno. I meni je, iskreno, bilo isceljujuće da čujem kada neko kaže: 'Vau, Paris je bila tinejdžerka, a iskoristio ju je stariji muškarac.'"

Podijeli:

Tagovi:

Paris Hilton snimak

eksplicitni snimak

Jedna noć u Parizu

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

OLX prevevara danas upozorenje poruke Viber

Društvo

Nova prevara preko OLX: Ne otvarajte ove Viber poruke

1 h

0
Возач заустављен са готово 3,5 промила алкохола у крви

Hronika

Vozač zaustavljen sa gotovo 3,5 promila alkohola u krvi

1 h

0
Ватерполо

Ostali sportovi

Selektor Srbije pred polufinale: "Rekli smo da ne znamo šta možemo da očekujemo"

1 h

0
Сандро Силајџић депортован из САД-а

Region

Dervenćanina deportovali nakon 30 godina života u SAD, razlog bizaran

2 h

0

Više iz rubrike

Глумица позира на промоцији филма

Scena

Gledaoci otkrili da je Sidni Svini glumila u erotskom trileru

2 h

0
Душко Тошић није насилно ушао у стан Јелена Карлеуше, огласио се адвокат који каже да је стан и његов

Scena

"Ušao je u svoj stan koji mu pripada!" Oglasio se advokat Duška Tošića

2 h

0
Ruža cvijet

Scena

Poznato vrijeme i mjesto ispraćaja Senke Veletanlić

4 h

0
Ђорђе Давид запријетио одласком из Звезда Гранда

Scena

Đorđe David zaprijetio odlaskom iz Zvezda Granda

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

49

Koji je najopasniji trenutak u životu svakog čovjeka? Vladika Nikolaj o tome kada počinjemo da "klizimo"

17

47

Tompson mora da sruši dva ilegalna objekta u Čavoglavama

17

42

Vozači oprez! Zbog porasta temperature postoji opasnost od odrona

17

40

Tošić iz osvete izbacio Karleušine ljubimce iz kuće i otpustio kućne pomoćnice?!

17

37

Tamagoči napunio 30 godina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner