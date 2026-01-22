Vozači oprez! Zbog porasta temperature postoji opasnost od odrona

Izvor:
SRNA
22.01.2026
17:42
Komentari:0
Zbog porasta temperature vazduha postoji opasnost od odrona na putnim pravcima Karanovac-Kneževo-Turbe, Banjaluka-Crna Rijeka, Sarajevo-Foča i Rogatica-Višegrad, upozorio je Auto-moto savez Republike Srpske.
Kako su naveli, magla na pojedinim dionicama u kotlinama smanjuje vidljivost i usporava odvijanje saobraćaja.
Vozačima se savjetuje da voze oprezno i izbjegavaju rizična preticanja, te da posebno pažnju obrate u blizini škola.
Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Najnovije
Najčitanije
17
49
17
47
17
42
17
40
17
37
Trenutno na programu