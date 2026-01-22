Logo
Vozači oprez! Zbog porasta temperature postoji opasnost od odrona

SRNA

22.01.2026

17:42

0
Возачи опрез! Због пораста температуре постоји опасност од одрона
Foto: Pexels

Zbog porasta temperature vazduha postoji opasnost od odrona na putnim pravcima Karanovac-Kneževo-Turbe, Banjaluka-Crna Rijeka, Sarajevo-Foča i Rogatica-Višegrad, upozorio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Kako su naveli, magla na pojedinim dionicama u kotlinama smanjuje vidljivost i usporava odvijanje saobraćaja.

Vozačima se savjetuje da voze oprezno i izbjegavaju rizična preticanja, te da posebno pažnju obrate u blizini škola.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

AMS RS

putevi

odron

Komentari (0)
