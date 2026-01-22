Logo
Obustavljen postupak za zakon o "državnoj imovini"

Izvor:

SRNA

22.01.2026

17:36

Komentari:

0
Обустављен поступак за закон о "државној имовини"
Foto: ATV

Zakonodavno-pravna procedura za Prijedlog zakona o državnoj imovini obustavljena je zbog drugog negativnog mišljenja Ustavnopravne komisije.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Marinko Čavara pojasnio je da je na dnevnom redu današnje sjednice uz ovaj prijedlog dostavljeno negativno mišljenje Komisije i da se postupak obustavlja.

Poslanici su danas obavili raspravu i o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, koji se odnosi na povećanje plata vojnim licima sa najnižim koeficijentom i policijskim službenicima u svim policijskim agencijama.

Poslanik PDP-a Branislav Borenović rekao je tokom rasprave da je dobio apel od zaposlenih u Oružanih snagama BiH koji su ukazali na to da je ovim prijedlogom izmjena napravljena diskriminacija prema podoficirima.

Poslanik SDA Šerif Špago naveo je da će ova stranka podržati zakon u prvom čitanju, ali da predlagači do drugog čitanja treba da riješe probleme na koje su ukazivali pojedini poslanici.

Tagovi:

PD PS BiH

državna imovina

