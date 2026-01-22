Obustavljen postupak za zakon o "državnoj imovini"

Predsjedavajući Predstavničkog doma Marinko Čavara pojasnio je da je na dnevnom redu današnje sjednice uz ovaj prijedlog dostavljeno negativno mišljenje Komisije i da se postupak obustavlja.

Poslanici su danas obavili raspravu i o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, koji se odnosi na povećanje plata vojnim licima sa najnižim koeficijentom i policijskim službenicima u svim policijskim agencijama.

Poslanik PDP-a Branislav Borenović rekao je tokom rasprave da je dobio apel od zaposlenih u Oružanih snagama BiH koji su ukazali na to da je ovim prijedlogom izmjena napravljena diskriminacija prema podoficirima.

Poslanik SDA Šerif Špago naveo je da će ova stranka podržati zakon u prvom čitanju, ali da predlagači do drugog čitanja treba da riješe probleme na koje su ukazivali pojedini poslanici.