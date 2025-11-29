Vujičić: Prema Dejtonu, ne postoji nikakva državna imovina

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujičić izjavio je danas da svima u BiH mora biti jasno da ne postoji državna imovina već da je Dejtonskim mirovnim sporazumom definisano da postoji imovina Republike Srpske i imovina FBiH.

- Ne postoji nikakva državna imovina, a sve što rade federalni poslanici u Predstavničkom domu jeste to da na perfidan način pokušavaju da ono što pripada Republici Srpskoj otmu kroz pokušaj usvajanja zakona o državnoj imovini u BiH - naglasio je Vujičić.

Vujičić je istakao da je ovo zaista "crvena linija" ispod koje niko iz Republike Srpske neće preći.

On je napomenuo da na posljednjoj sjednici Predstavničkog doma ovaj zakon ne da nije prošao, "nego neće ni proći".

- Budući da zakon nije prošao, vidite da u pomoć prizivaju /lažnog međunarodnog predstavnika u BiH/ Kristijana Šmita, ne bi li on na kraju mandata napravio još jedan veći problem u BiH, i ono što ne postoji, ono što je na nivou Republike Srpske i Federacije nasilno prebaci na nivo BiH - kaže Vujičić za Srnu.

On je naveo da ideja državne imovine koju "gura" dio Bošnjaka nikada neće dobiti podršku SNSD-a.

- Ono što je imovina Republike Srpske to i pripada Srpskoj i nas ne zanima nikakva imovina koja pripada Federaciji - naglašava Vujičić.

Ukazao je da je stav SNSD-a potpuno jasan i da nijedan jedini zakon o nečemu što je definisano Dejtonskim mirovnim sporazumom, a što u federalnom Sarajevu zovu državna imovina, nikada neće dobiti podršku ove stranke.

- Nas isključivo zanima ono što je na prostoru Republike Srpske i to treba da ostane i ostaće u vlasništu opština Republike Srpske i same Republike - istakao je Vujičić.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH odlučio je na sjednici 27. novembra da u redovnoj proceduri razmatra Prijedlog zakona o državnoj imovini jer na toj sjednici nije bilo entitetske većine da se o njemu raspravlja po hitnoj i skraćenoj proceduri, kako je to tražila grupa bošnjačkih poslanika.

Ti predlagači bili su poslanici Jasmin Emrić, Šemsudin Mehmedović, Aida Baručija i Elvisa Hodžić.