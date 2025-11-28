Drama u BiH: Poslanik tvrdi da su mu prijetili "bacanjem u Savu" zbog mandata

Politička kriza koja već mjesecima potresa BPK Goražde u petak, 28. novembra, dobila je novu, dramatičnu dimenziju, nakon što je poslanik u kantonalnom parlamentu Aldin Šalaka policiji prijavio da mu je prijećeno.

Naime, nakon niza preokreta u skupštinskoj većini i smjena kantonalne vlade u vrlo kratkim vremenskim razmacima, poslanik u kantonalnom parlamentu Aldin Šalaka (op.a ušao kao NES, danas u stranci Snaga naroda) našao se u centru pažnje kao presudna "13. ruka" koja određuje budućnost kantonalne vlasti.

Njegovi nedavni politički potezi, od učešća u rušenju NiP-ove vlade, preko kratkog priklanjanja SDA, do ponovnog preokreta, dodatno su zaoštrili napetosti u ionako nestabilnom političkom ambijentu, prenosi Kliks.

Policiji u Goraždu danas je prijavljeno da su Šalaku u naselju u blizini Srpca presrele nepoznate osobe, prijeteći njemu i njegovoj porodici.

Od njega su, kako je naveo, tražili da se u poned‌jeljak odrekne mandata u Skupštini BPK Goražde, uz prijetnju da će "završiti u Savi" ukoliko to odbije.

Iz Uprave policije MUP-a BPK Goražde navode da će se o slučaju oglasiti nakon što se prikupe sve relevantne činjenice.

Aldin Šalaka je o tome govorio za Klix, nakon što je, kako tvrdi, proveo nekoliko sati u PS Srbac gd‌je je davao izjavu.

Ispričao je da ga je u naselju nedaleko od Srbca, gd‌je trenutno boravi sa porodicom, presreo čovjek od 50-ak godina, kojeg je opisao kao proćelavog i krupnije građe.

"Prvo je tražio da sjednem u njegovo auto (Volkswagen Bora 2001. godište) počeo je pričati o političkoj situaciji u našem kantonu i tražio od mene da u poned‌jeljak u 8 sati odem u CIK i vratim mandat iz ličnih razloga. Rekao sam da ću vid‌jeti, na što je on odgovorio da moram to učiniti i da su to opasni ljudi. Pošto ja nisam sjeo u njegovo auto, bilo je ljudi okolo i nije mogao da me prisili, on je sjeo u moje auto i rekao mi da je došao s nalogom da mi polomi i ruke i noge i da me baci u Savu, ali da se sažalio kad me vidio. Rekao mi je da ću, ako odem u policiju završiti u Savi, da imaju trojica ljudi koji me čekaju u lokalu i ja sam da ne bih izazvao neku reakciju rekao da ću to uraditi", ispričao je Šalaka za Kliks..

Prema njegovim tvrdnjama sve se dešavalo danas oko 11 sati.

"Pokušale su me kolege iz Skupštine iz Goražda dobiti, pa su prijavili policiji otmicu, tako da sam ovd‌je ispričao šta se dogodilo", kazao je Šalaka.

Iako tvrdi da je motiv današnjih događaja upravo politika i pritisak da vrati mandat, nije precizirao na koga sumnja.

Na pitanje da li su upravo njegovi potezi doprinijeli političkoj nestabilnosti u kantonu odgovorio je da nisu, te da je riječ o političkim dogovorima.

Činjenicu da je u kratkom periodu glasao i sa SDA i sa NiP-om, postajući ključni poslanik za rušenje vlade u oba slučaja komentarisao je kako u prvom slučaju on nije bio ključni poslanik već da je to bila Daliborka Milović (LS).

"Nisam ja taj put bio ključan za obaranje vlade, sve je to čisto politički dogovor stranaka", kaže Šalaka.

S druge strane, talas nezadovoljstva i brojne kritike na društvenim mrežama na račun politike u borbi za vlast pa i njegovim potezima i eventualnom učešću o određenim spornim radnjama Šalaka komentariše da ga ne dotiču jer, tvrdi, nisu istinite. Takođe, kaže kako ne sumnja da će istraga i u njegovom današnjem slučaju otkriti aktere i nalogodavce.