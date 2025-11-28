Logo
Large banner

Drama u BiH: Poslanik tvrdi da su mu prijetili "bacanjem u Savu" zbog mandata

Izvor:

Kliks

28.11.2025

22:12

Komentari:

0
Драма у БиХ: Посланик тврди да су му пријетили "бацањем у Саву" због мандата
Foto: Facebook/Aldin Šalak

Politička kriza koja već mjesecima potresa BPK Goražde u petak, 28. novembra, dobila je novu, dramatičnu dimenziju, nakon što je poslanik u kantonalnom parlamentu Aldin Šalaka policiji prijavio da mu je prijećeno.

Naime, nakon niza preokreta u skupštinskoj većini i smjena kantonalne vlade u vrlo kratkim vremenskim razmacima, poslanik u kantonalnom parlamentu Aldin Šalaka (op.a ušao kao NES, danas u stranci Snaga naroda) našao se u centru pažnje kao presudna "13. ruka" koja određuje budućnost kantonalne vlasti.

Njegovi nedavni politički potezi, od učešća u rušenju NiP-ove vlade, preko kratkog priklanjanja SDA, do ponovnog preokreta, dodatno su zaoštrili napetosti u ionako nestabilnom političkom ambijentu, prenosi Kliks.

Елвир и Зијад Јусуфовић

Hronika

"Braća Dalton" iz Ilijaša osumnjičeni za krađu 110.000 KM iz sefa

Policiji u Goraždu danas je prijavljeno da su Šalaku u naselju u blizini Srpca presrele nepoznate osobe, prijeteći njemu i njegovoj porodici.

Od njega su, kako je naveo, tražili da se u poned‌jeljak odrekne mandata u Skupštini BPK Goražde, uz prijetnju da će "završiti u Savi" ukoliko to odbije.

Iz Uprave policije MUP-a BPK Goražde navode da će se o slučaju oglasiti nakon što se prikupe sve relevantne činjenice.

Жељко Обрадовић

Košarka

Stižu ultimatumi Partizanu: Ako ode Obradović, odlaze i igrači

Aldin Šalaka je o tome govorio za Klix, nakon što je, kako tvrdi, proveo nekoliko sati u PS Srbac gd‌je je davao izjavu.

Ispričao je da ga je u naselju nedaleko od Srbca, gd‌je trenutno boravi sa porodicom, presreo čovjek od 50-ak godina, kojeg je opisao kao proćelavog i krupnije građe.

"Prvo je tražio da sjednem u njegovo auto (Volkswagen Bora 2001. godište) počeo je pričati o političkoj situaciji u našem kantonu i tražio od mene da u poned‌jeljak u 8 sati odem u CIK i vratim mandat iz ličnih razloga. Rekao sam da ću vid‌jeti, na što je on odgovorio da moram to učiniti i da su to opasni ljudi. Pošto ja nisam sjeo u njegovo auto, bilo je ljudi okolo i nije mogao da me prisili, on je sjeo u moje auto i rekao mi da je došao s nalogom da mi polomi i ruke i noge i da me baci u Savu, ali da se sažalio kad me vidio. Rekao mi je da ću, ako odem u policiju završiti u Savi, da imaju trojica ljudi koji me čekaju u lokalu i ja sam da ne bih izazvao neku reakciju rekao da ću to uraditi", ispričao je Šalaka za Kliks..

несрећа бн

Hronika

Stravičan snimak nesreće! Pokosio pješaka, odletio u vazduh

Prema njegovim tvrdnjama sve se dešavalo danas oko 11 sati.

"Pokušale su me kolege iz Skupštine iz Goražda dobiti, pa su prijavili policiji otmicu, tako da sam ovd‌je ispričao šta se dogodilo", kazao je Šalaka.

Iako tvrdi da je motiv današnjih događaja upravo politika i pritisak da vrati mandat, nije precizirao na koga sumnja.

Na pitanje da li su upravo njegovi potezi doprinijeli političkoj nestabilnosti u kantonu odgovorio je da nisu, te da je riječ o političkim dogovorima.

Činjenicu da je u kratkom periodu glasao i sa SDA i sa NiP-om, postajući ključni poslanik za rušenje vlade u oba slučaja komentarisao je kako u prvom slučaju on nije bio ključni poslanik već da je to bila Daliborka Milović (LS).

"Nisam ja taj put bio ključan za obaranje vlade, sve je to čisto politički dogovor stranaka", kaže Šalaka.

S druge strane, talas nezadovoljstva i brojne kritike na društvenim mrežama na račun politike u borbi za vlast pa i njegovim potezima i eventualnom učešću o određenim spornim radnjama Šalaka komentariše da ga ne dotiču jer, tvrdi, nisu istinite. Takođe, kaže kako ne sumnja da će istraga i u njegovom današnjem slučaju otkriti aktere i nalogodavce.

Podijeli:

Tagovi:

Aldin Šalak

Goražde

prijetnje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Детаљи несреће у Бањалуци: Двоје малољетника превезено на УКЦ

Republika Srpska

Detalji nesreće u Banjaluci: Dvoje maloljetnika prevezeno na UKC

15 h

0
Карате: Одличан наступ бањалучких каратиста на Балканском првенству

Ostali sportovi

Karate: Odličan nastup banjalučkih karatista na Balkanskom prvenstvu

14 h

0
Подгорица изабрана за европску пријестоницу младих за 2028. годину

Region

Podgorica izabrana za evropsku prijestonicu mladih za 2028. godinu

15 h

0
Драма у Хрватској: Мушкарац с ножем покушао да уђе у школу

Region

Drama u Hrvatskoj: Muškarac s nožem pokušao da uđe u školu

15 h

0

Više iz rubrike

Хоће ли се ријешити проблеми превозника?

BiH

Hoće li se riješiti problemi prevoznika?

16 h

0
Да ли ће се дешавање у НИС-у одразити на тржиште БиХ?

BiH

Da li će se dešavanje u NIS-u odraziti na tržište BiH?

16 h

0
CIK BIH Centralna izborna komisija

BiH

CIK mijenja tender za izborne tehnologije

16 h

0
Pasoši BiH

BiH

Mnogi roditelji ovo ne znaju: BiH državljanstvo za djecu rođenu vani ima vremensko ograničenje

18 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

58

Kineska firma mogući novi vlasnik Pume

11

55

Vasiljević: Pojam imovine ne može se prevesti u javnopravni institut

11

41

Orban o ukrajinskom sukobu: Otrežnjujuća realnost sadržana u američkom planu, ovo su ključne tačke

11

40

Poginuo državljanin Sirije (20), udario ga putnički voz

11

30

Darko Lazić u provodu sa mužem svoje bivše žene: Ovom fotografijom zapalio mreže

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner