Detalji nesreće u Banjaluci: Dvoje maloljetnika prevezeno na UKC

Dvije maloljetne osobe povrijeđene su večeras u saobraćajnoj nesreći na Bulevaru srpske vojske, kod “Euroherca” u Banjaluci, potvrđeno je u Policijskoj upravi Banjaluka.
Dodaju da je maloljetnike udario automobil „pežo“, te da se nesreća dogodila oko 18.40.
– Oba pješaka su u ovoj nezgodi zadobila tjelesne povrede. Na licu mjesta izvršen je uviđaj, a povrijeđenima se ukazuje ljekarska pomoć na UKC RS – rekli su u PU Banjaluka za Nezavisne.
