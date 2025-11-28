Detalji nesreće u Banjaluci: Dvoje maloljetnika prevezeno na UKC

Dvije maloljetne osobe povrijeđene su večeras u saobraćajnoj nesreći na Bulevaru srpske vojske, kod “Euroherca” u Banjaluci, potvrđeno je u Policijskoj upravi Banjaluka.

Dodaju da je maloljetnike udario automobil „pežo“, te da se nesreća dogodila oko 18.40.

– Oba pješaka su u ovoj nezgodi zadobila tjelesne povrede. Na licu mjesta izvršen je uviđaj, a povrijeđenima se ukazuje ljekarska pomoć na UKC RS – rekli su u PU Banjaluka za Nezavisne.