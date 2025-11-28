Logo
Detalji nesreće u Banjaluci: Dvoje maloljetnika prevezeno na UKC

Izvor:

Nezavisne

28.11.2025

20:59

Детаљи несреће у Бањалуци: Двоје малољетника превезено на УКЦ
Foto: ATV

Dvije maloljetne osobe povrijeđene su večeras u saobraćajnoj nesreći na Bulevaru srpske vojske, kod “Euroherca” u Banjaluci, potvrđeno je u Policijskoj upravi Banjaluka.

Dodaju da je maloljetnike udario automobil „pežo“, te da se nesreća dogodila oko 18.40.

– Oba pješaka su u ovoj nezgodi zadobila tjelesne povrede. Na licu mjesta izvršen je uviđaj, a povrijeđenima se ukazuje ljekarska pomoć na UKC RS – rekli su u PU Banjaluka za Nezavisne.

Saobraćajna nesreća

Banjaluka

12

02

Agrar: Mladi u poljoprivredi i uspjeh ove poljoprivredne godine

11

58

Kineska firma mogući novi vlasnik Pume

11

55

Vasiljević: Pojam imovine ne može se prevesti u javnopravni institut

11

41

Orban o ukrajinskom sukobu: Otrežnjujuća realnost sadržana u američkom planu, ovo su ključne tačke

11

40

Poginuo državljanin Sirije (20), udario ga putnički voz

