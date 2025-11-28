Potpisan ugovor sa predstavnicima lokalnih zajednica o sufinansiranju

Ugovori o sufinansiranju potpisani su sa osam lokalnih zajednica koje su svrstane u nerazvijene i izrazito nerazvijene, Novi Grad, Patrovo, Berkovići, Jezero, Rudo i Petrovac-Drinić. Ova sredstva treba da omoguće brži razvoj i realizaciju projekata koje same opštine ne bi mogle finansijski podnijeti. Opština Vukosavlje dobila je 28.100 KM.

"Svaka opština a posebno ove kategorije imaju problema da iz svojih budžeta obezbijede ta sredstva tako da ova mjera ministarstva uprave lokalne samouprave daje mogućnost da te opštine mogu te probleme da riješe", rekao je Zekerijah Bakić, načelnik opštine Vukosavlje.

Opština Kostajnica dobila je 30.000 KM koje će iskoristiti kao učešće u projektu sanacije ulica. Poručuju da su budžeti malih lokalnih zajednica ograničeni, te da bez podrške ministarstva ne bi mogli da pristupe ovakvim projektima.

"Razumijevanje ministarstva lokalne uprave i samouprave i ovo učešće nama omogućava i apliciranje i završavanje tih projekata koji mi sami bukvalno kroz taj budžet 30 000 maraka ne bi mogli naći a samim tim ne bi mogli ni učestvovati u jednom ovakvom projektu", rekao je Nikola Janjetović, načelnik opštine Kostajnica.

Svaka lokalna zajednica ima svoje potrebe, a uloga Vlade Srpske i Ministarstva jeste da ih u tome podrže, poručila je ministar Senka Jujić.

"Upravo sufinansiranje nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave je prilika da ih podržimo i da potvrdimo ono što stalno govorimo da je Vlada Republike Srpske opredjeljena ka kontinuiranom razvoju svih jedinica lokalne samourave u Republike Srpske", kaže Senka Jujić, ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske

Za sufinansiranje projekata u lokalnim zajednicama predviđeno je 300.000 KM. U ministarstvo je pristiglo već 6 novih zahtjeva iz lokalnih zajednica koje su sa donatorima obezbijedile te projekte a sada traže podršku za svoje učešće.