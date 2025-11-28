Logo
CIK objavio nove rezultate: Karan povećao prednost

28.11.2025

15:58

Komentari:

6
Синиша Каран на гласању
Foto: ATV BL

Kandidat SNSD-a na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj Siniša Karan osvojio 9.537 glasova više od SDS-ovog kandidata Branka Blanuše.

Nakon obrađenih 99,91 odsto biračkih mjesta, Karan je osvojio povjerenje 220.237 građana, dok je za Blanušu glasalo 210.700, pokazuju najnoviji preliminarni, nezvanični i nekompletni rezultati Centralne izborne komisije BiH.

U procentima, Karan je osvojio 50,41 odsto, a Blanuša 48,23 odsto glasova.

Na trećem mjestu je Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku za kojeg je glasao 1.931 birač ili 0,44 odsto.

Nikola Lazarević iz Ekološke partije Republike Srpske dobio je 1.629 glasova ili 0,37 odsto.

Za nezavisnog kandidata Igora Gaševića glasalo je 1.335 ili 0,31 odsto glasača, a za Slavka Dragičevića 1.042, odnosno 0,24 odsto.

Prema podacima CIK-a, na prijevremenim izborima, od 1.264.364 upisanih u birački spisak pravo glasa iskoristilo je 439.897 birača ili 34,79 odsto.

Siniša Karan

CIK BiH

Prijevremeni izbori 2025

Branko Blanuša

Komentari (6)
