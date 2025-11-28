Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas, na 12. sjednici u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj, po hitnom postupku, koji bi trebalo da dovede do brže i jeftinije registracije.

Ovaj zakon trebalo bi da dovede do višeg stepena pravne sigurnosti u pravnom prometu i pojednostavi sam postupak registracije i administrativne procedure.

Takođe, zakonom se povećava transparentnost rada institucija i jača povjerenje građana i privrednih subjekata u sistem registracije, ističu u Vladi Srpske.

"Shodno tome, zakonom se stvara pravni osnov za vođenje registra stvarnih vlasnika, čime se unapređuje praćenje vlasničkih odnosa i povećava transparentnost, u skladu sa preporukama međunarodnih institucija i propisima u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma", navode iz Vlade Srpske.

I notari ovim zakonom dobijaju posebnu obavezu.

"Poseban značaj za stranke imaju izmjene kojima se unapređuje pristup i razmjena podataka u okviru registracionog postupka jer je zakonom predviđeno da notari imaju tehničku mogućnost da elektronskim putem pristupe Jedinstvenom informacionom sistemu poslovnih subjekata, tj. Glavnoj knjizi registra i pribave sve neophodne podatke za sačinjavanje notarske isprave umjesto da ih dostavljaju stranke. Notar će biti obavezan da navede pravni osnov za svaki uvid, čime garantuje da će se podaci koristiti isključivo u zakonom dozvoljene svrhe", naglašavaju u Vladi.

Pored navedenog, predloženim izmjenama se omogućava elektronska razmjena podataka između notara, odnosno Notarske komore Republike Srpske, Ministarstva unutrašnjih poslova i Poreske uprave Republike Srpske, čime će postupak registracije biti ubrzan, a administrativni troškovi smanjeni.

"Imajući u vidu navedeno, zakon stvara preduslove za stabilniji, predvidljiviji i konkurentniji privredni ambijent u Republici Srpskoj, u skladu sa principima digitalizacije, transparentnosti i efikasnosti", zaključuju iz Vlade.