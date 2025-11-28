Logo
Učenik iznenada preminuo u Osnovnoj školi

28.11.2025

Ученик изненада преминуо у Основној школи
Učenik osnovne škole iznenada je preminuo tokom nastave u engleskom mjestu Renfrušir, saopšteno je.

Uzrast djeteta, kao ni okolnosti tragične smrti, za sada nisu objavljeni.

Богдан Стјепановић

Društvo

Humanitarni bazar za pomoć u liječenju sveštenika Bogdana Stjepanovića

Juče popodne roditelji su dolazili po djecu, a mnogi od njih snimljeni su kako tješe mališane, koji su bili vidno uznemireni, dok su policijski službenici iz Renfrušira i Inverkalajda bili prisutni kako bi pružili podršku učenicima i nastavnicima.

"Sa dubokom tugom potvrđujemo da smo obaviješteni da je učenik koji pohađa "Paisley Grammar School" preminuo. Ovo je vrijeme velike tuge za cijelu školsku zajednicu i naše misli su sa porodicom i prijateljima učenika u ovom trenutku", saopštili su iz škole.

Iz škole poručuju da je osoblje odmah obavijestilo učenike i roditelje, kao i da je organizovana podrška svima koji su pogođeni tragedijom.

Hitna pomoć

Hronika

Detalji teške nesreće: Jedna osoba poginula, druga teško povrijeđena

Zamolili su javnost da poštuje privatnost porodice u ovim izuzetno teškim trenucima.

Više informacija se očekuje kada nadležni završe uviđaj.

Small banner