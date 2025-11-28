Logo
Large banner

Da li postoji veza između zračenja mobilnih i raka?

Izvor:

Tanjug

28.11.2025

14:08

Komentari:

0
mobilni telefon, muškarac sa telefonom, korištenje telefona
Foto: Pexels

Francuski istraživači iz nacionalne agencije za hranu i životnu okolinu upozorili su da, iako ne postoji veza između talasa koje emituju mobilni telefoni i pojave kancera, ipak savjetuju oprez prilikom njihovog korištenja, posebno kada su u pitanju djeca.

Francuska agencija za hranu, životnu okolinu i bezbjednost zdravlja (ANSES) ispitala je 250 naučnih studija koje su se bavile ovim pitanjem i došla do zaključka da ne postoji povezanost između radio-talasa kojima su izloženi korisnici mobilnih telefona i razvoja kancera. Agencija je, ipak, savjetovala oprez kod korištenja ovih uređaja, posebno kada se radi o djeci koja ih sve češće koriste.

voznja telefon volan

Nauka i tehnologija

Šta vam najviše troši bateriju na telefonu

„Fokusirali smo se na radio talase koje koriste sredstva komunikacija kao što su TV, radio i mobilna telefonija, a ne na niske frekvencije koje emituju vodovi visoke voltaže”, kazao je zvaničnik agencije ANSES, Olivije Merkel.

On je dodao da je to pitanje javnog zdravlja, pošto su svi izloženi ovim pojavama, pri čemu 98 odsto starijih od 12 godina koriste mobilne telefone čija se tehnologija ubrzano razvija uvođenjem 4G i 5G mreža.

ANSES je analizirao 250 od hiljadu najnovijih epidemioloških i toksikoloških studija koje nisu pokazale vezu između mobilnih uređaja i kancera, dok su neka od eksperimentalnih istraživanja pokazala da dolazi do promjena u ćelijama, ali da su one prolazne, jer čim prestane izloženost zračenju telefona, one se obnove.

Naučnici ove agencije ipak upozoravaju da to ne znači da neke buduće studije neće ukazati na nove elemente, pa je stoga, posebno s obzirom na veoma ubrzan razvoj mobilne tehnologije i korišćenje 4G i 5G mreža, neophodan oprez, posebno kod djece.

ајкула

Svijet

Ajkula usmrtila ženu

Oni su ukazali i da korišćenje slušalica smanjuje direktnu izloženost zračenju, posebno u gradovima, ali su pozvali na konstantan oprez i redovno praćenje izloženosti populacije ovim pojavama

Podijeli:

Tagovi:

zračenje

Mobilni telefon

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кошарац: "Тројка" из ФБиХ у одлучивању - власт, а пред микрофонима - опозиција

BiH

Košarac: "Trojka" iz FBiH u odlučivanju - vlast, a pred mikrofonima - opozicija

1 h

0
Изненада изгубио паре: Славни хрватски фудбалер остао без свега у секунди

Fudbal

Iznenada izgubio pare: Slavni hrvatski fudbaler ostao bez svega u sekundi

1 h

0
Сутра постепено разведравање

Društvo

Sutra postepeno razvedravanje

1 h

0
Нивес Целзијус показала нову тетоважу

Scena

Nives Celzijus pokazala novu tetovažu

1 h

0

Više iz rubrike

Ове године 12 новозаражених лица ХИВ-ом, забиљежен смртни случај

Zdravlje

Ove godine 12 novozaraženih lica HIV-om, zabilježen smrtni slučaj

4 h

0
Бесплатно тестирање на ХИВ на овим локацијама

Zdravlje

Besplatno testiranje na HIV na ovim lokacijama

4 h

0
Како јутарња шетња смањује стрес и подиже имунитет?

Zdravlje

Kako jutarnja šetnja smanjuje stres i podiže imunitet?

5 h

0
У бијељинској и фочанској регији највише респираторних инфекција

Zdravlje

U bijeljinskoj i fočanskoj regiji najviše respiratornih infekcija

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

14

32

Naučnici otkrili šta Crni petak radi mozgu

14

27

Narod priča: Porodica Pekić Bajić

14

26

Učenik iznenada preminuo u Osnovnoj školi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner