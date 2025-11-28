Da li postoji veza između zračenja mobilnih i raka?

Francuski istraživači iz nacionalne agencije za hranu i životnu okolinu upozorili su da, iako ne postoji veza između talasa koje emituju mobilni telefoni i pojave kancera, ipak savjetuju oprez prilikom njihovog korištenja, posebno kada su u pitanju djeca.

Francuska agencija za hranu, životnu okolinu i bezbjednost zdravlja (ANSES) ispitala je 250 naučnih studija koje su se bavile ovim pitanjem i došla do zaključka da ne postoji povezanost između radio-talasa kojima su izloženi korisnici mobilnih telefona i razvoja kancera. Agencija je, ipak, savjetovala oprez kod korištenja ovih uređaja, posebno kada se radi o djeci koja ih sve češće koriste.

„Fokusirali smo se na radio talase koje koriste sredstva komunikacija kao što su TV, radio i mobilna telefonija, a ne na niske frekvencije koje emituju vodovi visoke voltaže”, kazao je zvaničnik agencije ANSES, Olivije Merkel.

On je dodao da je to pitanje javnog zdravlja, pošto su svi izloženi ovim pojavama, pri čemu 98 odsto starijih od 12 godina koriste mobilne telefone čija se tehnologija ubrzano razvija uvođenjem 4G i 5G mreža.

ANSES je analizirao 250 od hiljadu najnovijih epidemioloških i toksikoloških studija koje nisu pokazale vezu između mobilnih uređaja i kancera, dok su neka od eksperimentalnih istraživanja pokazala da dolazi do promjena u ćelijama, ali da su one prolazne, jer čim prestane izloženost zračenju telefona, one se obnove.

Naučnici ove agencije ipak upozoravaju da to ne znači da neke buduće studije neće ukazati na nove elemente, pa je stoga, posebno s obzirom na veoma ubrzan razvoj mobilne tehnologije i korišćenje 4G i 5G mreža, neophodan oprez, posebno kod djece.

Oni su ukazali i da korišćenje slušalica smanjuje direktnu izloženost zračenju, posebno u gradovima, ali su pozvali na konstantan oprez i redovno praćenje izloženosti populacije ovim pojavama