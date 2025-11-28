Košarac: "Trojka" iz FBiH u odlučivanju - vlast, a pred mikrofonima - opozicija

Izvor:
Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac ukazao je danas da je "trojka" iz Federacije BiH u odlučivanju - vlast, a pred mikrofonima su protiv strukture vlasti, pokušavajući da dobiju simpatije bošnjačke javnosti.
Košarac je naveo na svom profilu na društvenoj mreži Iks da je "trojka" iz FBiH prije podne vlast, a poslije podne opozicija.
- Čas tu tamo, čas ovamo. Znaju li gdje su? - upitao se Košarac, koji je i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara.
