Mahmuljinu ni traga ni glasa - svi upućuju na Sud BiH, gdje "nemaju informacije"

Pravosuđe BiH i dalje ne zna gdje se nalazi Sakib Mahmuljin koji se već tri godine nije javio na izdržavanje osmogodišnje kazne zatvora i očito nikoga, osim porodica ubijenih Srba i ne zanima šta se dešava sa zločincima poput njega i gdje je zalutala boginja pravde kada je riječ o srpskim žrtvama.

Nakon izricanja pravosnažne presude Apelacionog vijeća Suda BiH 22. aprila 2022. godine zbog monstruoznih zločina nad zarobljenim srpskim civilima, sanitetskim osobljem i vojnicima na području Vozuće i Zavidovića 1995. godine Mahmuljinu, komandantu Trećeg korpusa takozvane Armije BiH, gubi se svaki trag, a ni Interpolova potjernica nije pomogla da se locira i privede na izdržavanje kazne.

Mahmuljin je osuđen u aprilu prije tri godine, a na izdržavanje kazne pozvan je tek u novembru. U tih pola godine utekao je navodno u nepoznatom pravcu.

Predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila iz Srebrenice Branimir Kojić izjavio je Srni da Republika Srpska treba da zaštiti sve Srbe kojim se sudi pred Sudom BiH i spriječi svako novo ročište dok god Mahmuljin ne bude uhapšen i smješten u zatvor.

On ukazuje da Mahmuljin i dalje je na slobodi, zahvaljujući prije svega Sudu BiH koji je učinio sve da ga spasi dugogodišnje robije koju je i te kako zaslužio.

"Prema posljednjim informacija do kojih smo došli, on se nalazi u Izmiru i živi u vikendici porodice Izatbegović. Prije godinu dana su iz Ministarstva pravde rekli kako Mahmuljin nije lociran u Turskoj, a prve informacije su bile da se on liječi tamo!? Da li je moguće da jedna tako ozbiljna država kao Turska ne može da locira jednog ratnog zločinca", pita Kojić.

Kojić ističe da Mahmuljin nije vrijedan da ga iko štiti jer mu je mjesto iza rešetaka.

"Od čega li boluje, pa mu toliko treba da se izliječi? Kukavičluk, strah i bezobrazluk, su neizlječivi. Ako Mahmuljin boluje od toga, neće ga izliječiti ni turski ljekari. Ne bi nas čudilo da je krvnik presadio kosu, uradio par plastičnih operacija i da se vratio u sarajevsku džamahiriju gdje će biti infiltriran u neke poslove od kojih će da živi lagodno", naglasio je Kojić.

Sumnja da sud BiH i drugi nadležni ne znaju gdje je Mahmuljin

Predsjednik Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković Rajilić rekla je Srni da se očigledno radi o zataškavanju kako bi se "slučaj Mahmuljin" prepusti zaboravu.

"Izdata je i Interpolova potjernica, ali Mahmuljin nije pronađen niti priveden na izdržavanje zatvorske kazne. S obzirom na to da se federalni političari hvale i saradnjom i rodbinskim vezama sa Turskom, nismo sigurni da se govori istina i da Sud BiH i drugu nadležni organi ne znaju gdje je osuđenik", kaže Rajilićeva.

Ona navodi da niko u Republici Srpskoj ne vjeruje da će se ovaj ratni zločinac stvarno naći iza rešetaka.

"Naprotiv, pri pomenu njegovog imena u Federaciji BiH govori se kao o heroju i borcu za islamsku BiH. A to što je jedan narod u srednjoj Bosni potpuno uništen, što je izvršen genocid na Srbima, što su odsijecane srpske glave ...Pa, koga u Sudu BiH briga za to? Takva nam je za Srbe pravda u BiH. Po radu Suda BiH ispada da su za ubistva Srba i uništenje svega srpsko niko i ne mora odgovarati", ističe ona.

Ona navodi da je Mahmuljin komandovao Trećim korpusom takozvane Armije BiH u čijem sastavu je bila i zloglasna jedinica "El mudžahedin" sastavljena od stranih plaćenika i terorista koji su počinili najsurovije zločine nad Srbima sa područja srednje Bosne.

"Pod njegovom komandom popaljeno je i uništeno sve što se nalazilo srpsko u okolini Zavidovića, Žepča i Maglaja. Ni traga nema da je tamo bilo tridesetak srpskih sela. Od svih stradanja Srba u svim krajevima u BiH, ovo je bio klasični genocid. Uništeno sve - civili, vojnici, kao i imovina, stoka...Sve je potpuno obrisano sa lica zemlje", naglasila je Rajilićeva.

Ona ukazuje da su najsvirepije zločine nad Srbima mudžahedini činili na području Ozrena i Vozuće.

"Zarobljene Srbe su mučili, prebijali, ubijali i klali, a poseban im je ritual bio da zarobljenicima odsijecaju glave sjekirama. Bilo je zarobljeno i 11 žena koje su držali u nekom toru. O njihovom stradanju i sudbini malo se šta pouzdano zna", istakla je Rajilićeva.

Ona kaže da je Mahumljin kažnjen kao za neku pljačku ili kao da je izazvao saobraćajni prestup.

"Još poraznije i najteže što vrijeđa Srbe, a posebno srpske žrtve jeste da se sve vrijeme Mahmuljin branio sa slobode. I poslije konačne, drugostepene presude, pušten je da se sam javi na izdržavanje kazne", kaže Rajilićeva.

Ona napominje da je proces protiv Mahmuljina trajao skoro deceniju jer je prvo ročište bilo 2015. godine.

S obzirom na to da u Sudu BiH rade sudije i tužioci koji su u doba graćanskog rata u BiH bili pripadnici bošnjačkih jedinica, ona je ocijenila da je malo ko vjerovao u nepristrasnost rada ovog suda, a posebno da će doći do bilo kakve adekvatne presude.

"Tako je i bilo. Mahmuljin je prvostepenom presudom presuđen na sramnih 10 godina kazne zatvora. Drugostepena i konačna presuda bila je još sramotnija i kazna je skraćena na osam godina", rekla je Rajilićeva.

Ona je istakla da ove presude predstavljaju najveću sramotu i za pravnu struku, a naročito za pravosuđe BiH.

Sud BiH ne zna gdje se Mahmuljin nalazi niti je dobio bilo kakvu informaciju ni nakon Interpolove potjernice. Iz Suda BiH navode da o Mahmuljinu ne znaju ništa ni u Interpolu, dok su iz turskog Ministarstva pravde saopštili da ga nisu uspjeli locirati u Turskoj.

Takođe, iz Suda BiH nisu zaprimili "obavještenje od NCB Interpola o eventualnom lociranju osuđenog Mahmuljina".

Iz Suda BiH tvrde da su, nakon izdavanja naredbe za raspisivanje međunarodne potjernice za Mahmuljinom, tokom prošle godine preduzimali zakonom predviđene radnje, uključujući i provjere da li se osuđeni nalazi na adresi prebivališta.

"Sud BiH se putem Ministarstva pravde u Savjetu ministra obratio nadležnim organima Turske sa molbom u vezi lociranja i izručenja osuđenog Mahmuljina. Međutim dobio je odgovor turskog Ministarstva pravde da nisu uspjeli locirati osuđenog Mahmuljina u Turskoj", rekli su Srni u Sudu BiH.

Iz Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH su na pitanje Srne ko je u lancu odgovornosti zakazao da lica poput Mahmuljina koja su pravosnažno osuđena napuste BiH, odgovorili da ova ustanova "nema nadležnost da vodi evidenciju o konkretnim predmetima", te uputili na Sud BiH.

Na Sud BiH su uputili i iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela.

"Upućujemo Vas da se za tražene informacije obratite sudskom organu nadležnom za predmetni slučaj, konkretno Sudu BiH", navodi se u pisanom odgovoru Srni iz Direkcije.

Iz Direkcije napominju da je raspisivanje potjernice ili objave propisano Zakonom o krivičnom postupku BiH, odnosno identično kao i zakonima entiteta i Brčko distrikta, gdje izdavanje potjernice naređuje sud, odnosno upravnik ustanove u kojoj izdržava kaznu u slučaju bjekstva.

"Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, Sektor za međunarodnu operativnu policijsku saradnju, Odsjek NCB Interpol Sarajevo, po prijemu takve naredbe i ukoliko su ispunjeni svi neophodni kriterijumi propisani Interpolovim pravilnicima i Statutom, bez odlaganja raspisuje međunarodnu potjernicu za traženom osobom, dok se informacije koje se razmjenjuju kanalima Interpola namijenjene isključivo za upotrebu policije i pravosuđa", ukazali su iz Direkcije, piše Glas.