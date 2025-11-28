Logo
Radnica podizala novac sa računa korisnika socijalne pomoći, zgrnula više od pet miliona

Izvor:

Kurir

28.11.2025

12:16

Komentari:

0
Радница подизала новац са рачуна корисника социјалне помоћи, згрнула више од пет милиона

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odjeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su S. R. (66) iz Čačka, koja se sumnjiči da je višegodišnjom zloupotrebom službenog položaja u Centru za socijalni rad grada Čačka, nezakonito prisvojila više od 5,3 miliona dinara.

Sumnja se da je S. R., u periodu od 2015. do 2023. godine, podizala novac sa tekućih računa većeg broja korisnika socijalne pomoći na osnovu ovlašćenja za isplatu naknada za socijalnu pomoć koje je sama sačinila unoseći neistinite podatke da su je korisnici socijalne pomoći za to ovlastili.

Na ovaj način je, kako se sumnja, protivpravno prisvojila oko 5.355.817 dinara i oštetila veći broj korisnika socijalne pomoći za 3.306.637 dinara, kao i budžet Srbije za 2.049.179 dinara.

Клизиште у Крагујевцу

Srbija

Jeziv snimak urušavanja puta u Kragujevcu: Klizište nosi sve

S. R. je određeno zadržavanje do 48 časova i ona će, uz krivičnu prijavu za krivično djelo zloupotreba službenog položaja, biti privedena nadležnom tužilaštvu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odjeljenja za borbu protiv korupcije, nastavljaju dalji rad na suzbijanju korupcije u Srbiji, piše Kurir.

Krađa

Čačak

