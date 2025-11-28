Ubistvo Ćuluma: Zatraženo ukidanje oslobođajuće presude Siniši Šakiću

Iznoseći žalbu pred Vrhovnim sudom Republike Srpske tužilac Goran Glamočanin nije detaljno iznosio žalbene navode i kratko je rekao da je žalba uložena zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja u prvostepenoj presudi. Pozvao je sud da preinači prvostepenu presudu ukoliko nađe da su činjenice pravilno utvrđene, ili da oslobađajuću presudu ukine i predmet vrati na novo suđenje.

Ni Šakićev branilac Željko Šurlan nije detaljno izlagao odgovor na žalbu. Kratko je podsjetio da Šakić ima alibi za vrijeme kada je ubistvo počinjeno, osporavajući i DNK trag koji je pronađen na jednoj grani na mjestu zločina, a radilo se o mješanom tragu tri osobe u kojem je optuženi bio većinski donor.

Podsjetimo, Ćulum je ubijen u sačekuši 15. maja 2020. godine na lokalnom putu u Dragočaju.

Hronika Šakić oslobođen optužbi za ubistvo Ćuluma

Prema optužnici Šakić je zajedno i u dogovoru sa nepoznatom osobom nabavio motocikl, koji je koristio za ”izviđanje" terena gdje su planirali ubistvo, kao i automatsko oružje i municiju kojim će izvršiti zločin.

”Šakić i nepoznata osoba prilagodili su dvije lokacije u Dragočaju, u pošumljenom pojasu pored lokalnog puta koji su koristili za svoje skrivanje i skrivanje motocikla, te za osmatranje i izvršenje krivičnog djela. Zatim su 15. maja prošle godine oko 11.15 časova u zaseoku Kočići u zasjedi sačekali Ćuluma koji je vozilom naišao putem”, navodi se u optužnici.

Hronika Pogledajte reakciju Šakića nakon oslobođajuće presude za ubistvo Ćuluma

U kritično vrijeme Ćulum se ”golfom 6” kretao makadanskim putem, nedaleko od kuće u kojoj je boravio sa majkom i očuhom, kada su napadači iz ”bunkera” uz put zapucali prema njemu. Prema vozilu su ispaljena najmanje 22 hica iz dva automatska oružja, koja su Ćulumu nanijela više teških povreda od kojih je na mjestu ostao mrtav.

Tokom suđenja vještaci su naveli da je na Ćuluma pucano sa tri strane. Pogođen je, između ostalog, u glavu i srce i nije imao promil šanse da preživi. Utvrđeno je i da je 13 hitaca ispaljeno iz jedne, a devet iz druge automatske puške. Međutim, oružje kojim je ubijen tokom istrage nije pronađeno.

Hronika Kako je tužilaštvu pala optužnica sa ”neoborivim dokazima”

Nakon ubistva, ubice su motociklom pobjegle s mjesta zločina. Snimljeni su nadzornim kamerama kako bježe iz Dragočaja. Bili su obučeni u maskirnu odjeću, dok su preko glava nosili motociklističke kacige. Navodno su pobjegli prema Kozari, na području opštine Gradiška. Međutim, ni motocikl tokom istrage nije pronađen.