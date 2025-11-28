Logo
Pronađeni marihuana i oružje prilikom pretresa

28.11.2025

10:57

Пронађени марихуана и оружје приликом претреса
Policija je od lica iz Zvornika čiji su inicijali S.M oduzela marihuanu i neregistrovanu lovačku pušku, saopšteno je iz zvorničke Policijske uprave.

Pretresom objekata i vozila u Zvorniku i Vlasenici, a koje koristi lice S.M, policija je pronašla i oduzela plastični paketić sa 1,4 grama marihuane i neregistrovanu lovačku pušku sa remnikom kalibra 16/70 milimetara.

policija rs

Hronika

Jedan Banjalučanin se predstavljao kao policajac, drugi ''divljao'' pa povrijeđen

Policija je pretres izvršila radeći na dokumentovanju krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet droge, a na osnovu naredbe Osnovnog suda u Vlasenici.

O svemu navedenom obaviješteni su tužioci Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu - Područna kancelarija u Vlasenici i Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.

crni petak

Savjeti

Građani, oprez: Crni petak donosi ove opasnosti

Policijski službenici nastavljaju dalji rad na dokumentovanju krivičnog djela.

PU Zvornik

marihuana

Komentari (0)
