Pronađeni marihuana i oružje prilikom pretresa

Policija je od lica iz Zvornika čiji su inicijali S.M oduzela marihuanu i neregistrovanu lovačku pušku, saopšteno je iz zvorničke Policijske uprave.

Pretresom objekata i vozila u Zvorniku i Vlasenici, a koje koristi lice S.M, policija je pronašla i oduzela plastični paketić sa 1,4 grama marihuane i neregistrovanu lovačku pušku sa remnikom kalibra 16/70 milimetara.

Policija je pretres izvršila radeći na dokumentovanju krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet droge, a na osnovu naredbe Osnovnog suda u Vlasenici.

O svemu navedenom obaviješteni su tužioci Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu - Područna kancelarija u Vlasenici i Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.

Policijski službenici nastavljaju dalji rad na dokumentovanju krivičnog djela.