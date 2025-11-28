Policija u stanu zatekla sedmoricu zatočenika, jedan isprebijan

Policija je juče dobila poziv za pomoć iz jednog luksuznog ''stana na dan', a kada su stigli zatekli su uznemirujući prizor - sedmoricu zaključanih migranata, gladnih i iscrpljenih, dok je jedan bio i pretučen.

Stan je bio u katastrofalnom stanju, a niko od zatočenika nije znao gdje je osoba koja ih je tu dovela i zaključala.

"Policija je juče dobila poziv iz stana jedne zgrade na Obilićevom vijencu kada ih je pozvao jedan od muškaraca koji je bio u tom stanu sa još šestoricom njih, pričao je na engleskom jeziku, molio je za pomoć, da neko dođe da ih otključa", kaže izvor Kurira i dodaje:

"Dolaskom na lice mjesta, najpre su stupili u kontakt sa vlasnikom stana. Čovjek je objasnio da je tačno da to izdaje kao stan na dan, ali da trenutno nema nikoga u stanu. Bio je potpuno u šoku, nije mogao da vjeruje šta čuje.

Vlasnik je rekao da je poslednji put bio u stanu prije četiri dana, kada ga je sređivao za nove goste.

"Rekao je da je sve bilo u normalnom stanju. Bio je zgranut, nije mogao da vjeruje da u stanu nekoga ima, kada je siguran da stan nije trenutno izdat. On u tom momentu nije bio u Beogradu, ali je poslao rođaka da dođe do zgrade i vidi o čemu se radi zajedno sa policijom", navodi izvor pomenutih medija.

Posebno uznemirujući detalj jeste da na vratima nije bilo nikakvih tragova obijanja.

"Policajci su najprije komunicirali sa zatočenim migrantima preko vrata. Ispričali su da su nekoj trećoj osobi platili da im pomogne da pređu preko granice.

Stan je faktički iskorišćen kao privremeno mjesto boravka za migrante.

"Oni su ispričali da su platili 1.000 evra nekom da ih prebaci preko granice. Doveo ih je tu, zaključao i rekao da se ne pomjeraju. Bili su u panici, uplašeni, nisu ništa jeli ni pili", kaže izvor pomenutih medija i dodaje:

"Kada su uspeli da otvore vrata, policajci su zatekli unutra sedmoricu migranata, a jedan od njih bio je prebijen. Stan je bio u očajnom, katastrofalnom stanju kada su ušli."

Inače, stan se otključava uz pomoć šifre. Vlasnik nema kontakt sa gostima i sumnja se da je ovo organizovao neko ko je znao da stan trenutno nema rezervacije i ko je znao šifru.