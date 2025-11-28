Logo
Napravite ''neurednu'' punđu za samo nekoliko minuta (VIDEO)

Izvor:

Superžena

28.11.2025

10:02

Bilo da treba da se nađete sa drugaricama na kafi ili ste iznenada dobile poziv za izlazak, u samo par koraka imaćete frizuru kao iz salona.

Sve žene imaju dane kada im neke stvari, poput pravljenja frizure, jednostavno ne idu od ruke.

Međutim i u tim danima postoji jednostavno rešenje - "neuredna" punđa.

Jedna influenserka je na svom Instagram profilu, korak po korak, objasnila kako da napravite ovu sjajnu punđu, koja može da se nosi u raznim prilikama.

Bilo da treba da se nađete sa drugaricama na kafi ili ste iznenada dobile poziv za izlazak, u samo par koraka imaćete frizuru kao iz salona.

Sve što vam je potrebno jeste rastegljiva gumica za kosu, a detaljne korake, pogledajte u snimku:

frizura

