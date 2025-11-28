Logo
Large banner

Pronađen trag najveće misterije u svemiru

Izvor:

ATV

28.11.2025

09:44

Komentari:

0
Пронађен траг највеће мистерије у свемиру
Foto: Unsplash

Naučnici su možda napokon otkrili tamnu materiju, jednu od najvećih zagonetki svemira.

Nova analiza podataka prikupljanih 15 godina pomoću svemirskog teleskopa Fermi otkrila je neobičan sjaj gama-zraka u halou naše galaksije koji se ne može pripisati nijednom poznatom izvoru.

пруга

Hronika

Stravična nesreća u Blažuju: Pješaka udario voz, poginuo na licu mjesta

Ovaj misteriozni sjaj mogao bi biti do sada najjači trag postojanja tamne materije, piše "Sajens Alert".

Potraga za nevidljivom materijom

Tamna materija jedna je od najtrajnijih misterija u svemiru. Njeno postojanje odražava se kao "višak" gravitacije koji se ne može objasniti ukupnom količinom vidljive materije. Naučnici procjenjuju da obična materija, od koje su napravljene zvijezde, planete i mi sami, čini samo oko 5 odsto sve materije u svemiru.

Preostalih oko 27% odsto pripada tamnoj materiji, a oko 68% obliku energije poznatom kao "tamna energija". Fizičari za sada ne znaju ni što je tamna materija ni šta je tamna energija, ali svi dokazi upućuju da i jedno i drugo stvarno postoji.

Снијег

Društvo

Prohodni svi putevi na Sarajevsko-romanijskoj regiji

Jedan od glavnih kandidata za tamnu materiju su hipotetske, slabo integrišuće masivne čestice, poznate kao VIMP-ovi. Prema teoriji, kada se VIMP-ovi i njihove antičestice sudare, međusobno se poništavaju u procesu anihilacije. Taj proces proizvodi niz čestica, uključujući fotone gama-zraka koje bismo teleskopima mogli detektovati. Upravo je potraga za takvim signalom dovela do najnovijeg otkrića.

Neočekivani sjaj u galaktičkom halou

Prema astronomu Tomonoriju Totaniju sa Univerziteta u Tokiju, novootkriveni sjaj mogao bi biti upravo zračenje nastalo anihilacijom tamne materije.

Iako ovo nije prvi put da znanstvenici traže takav signal, jeste prvi put da je pronađen s vršnom energijom na specifičnom nivou u galaktičkom halou - velikom oblaku plina i zračenja koji okružuje Mliječnu stazu.

"Otkrili smo gama-zrake s energijom fotona od 20 gigaelektronvolti (ili 20 milijardi elektronvolti, izuzetno velika količina energije) koje se protežu u strukturi nalik halou prema središtu galaksije Mliječna staza", objašnjava Totani.

Доктор болница

Zdravlje

U bijeljinskoj i fočanskoj regiji najviše respiratornih infekcija

"Komponenta emisije gama-zraka blisko se podudara s oblikom očekivanim od haloa tamne materije", dodao je.

Dosadašnje potrage uglavnom su bile usmjerene na galaktičko središte, gdje se vjeruje da je gustoća tamne tvari posebno visoka. Međutim, to je područje pretrpano drugim izvorima gama-zraka, poput milisekundnih pulsara, što otežava izoliranje čistog signala. Galaktički halo, s druge strane, puno je "čišće" područje, iako je očekivani signal tamo znatno slabiji.

Kako bi prevladao taj problem, Totani je iskoristio ogroman set podataka: 15 godina promatranja prikupljenih teleskopom Fermi. Nakon što je iz podataka uklonio sve poznate izvore gama-zračenja, preostali signal otkrio je veliku, sferičnu regiju slabog zračenja nalik halou. Vrhunac tog zračenja bio je na 20 gigaelektronvolti - upravo unutar raspona predviđenog za anihilaciju VIMP-ova.

Je li ovo konačan dokaz?

Iako je otkriće uzbudljivo, naučnici upozoravaju da je daleko od konačnog dokaza. Ipak, Totani je optimističan.

"Ako je ovo tačno, koliko mi je poznato, to bi bio prvi put da je čovječanstvo 'vidjelo' tamnu materiju", kaže Totani.

"Ispostavilo se da je tamna materija nova čestica koja nije uključena u trenutni standardni model fizike čestica. Ovo označava velik napredak u astronomiji i fizici", dodaje on.

Несрећа-Аном Радовић

Hronika

Oglasila se drugarica poginule Ane Radović: Željela je...

Da bi se otkriće potvrdilo, biće potrebno još mnogo rada. To uključuje neovisne analize podataka kako bi se pokušali replicirati rezultati, istraživanja drugih astrofizičkih procesa koji bi mogli proizvesti isti sjaj te potragu za sličnim haloima u drugim galaksijama. Cijeli proces mogao bi potrajati godinama.

Uprkos tome, otkriće viška gama-zraka čija energija i oblik odgovaraju predviđanjima za anihilaciju tamne materije predstavlja značajan korak naprijed u rješavanju misterija koji je prvi postavio švajcarski astronom Fric Zbicki prije gotovo jednog vijeka. Istraživanje je objavljeno u časopisu "Žurnal of Kosmolodži end Astropartikl Fiziks".

Podijeli:

Tagovi:

Svemir

nauka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Матеј болује од ријетке болести: Рођен је слијеп, а сада постиже невјероватне резултате

Zdravlje

Matej boluje od rijetke bolesti: Rođen je slijep, a sada postiže nevjerovatne rezultate

5 h

0
Андриј Јермак шеф кабинета Зеленског

Svijet

Policijski pretres u kući Andrija Jermaka, šefa kabineta Zelenskog

5 h

0
Месари открили које грешке људи најчешће праве кад купују месо

Savjeti

Mesari otkrili koje greške ljudi najčešće prave kad kupuju meso

5 h

0
Par, ljubav

Zanimljivosti

Horoskopski parovi koji se privlače kao magneti, ali su recept za katastrofu

5 h

0

Više iz rubrike

Астронаут из Њемачке ће први из Европе путовати на Мјесец

Nauka i tehnologija

Astronaut iz Njemačke će prvi iz Evrope putovati na Mjesec

7 h

0
НАСА ровер детектовао "мини-муње" на површини Марса

Nauka i tehnologija

NASA rover detektovao "mini-munje" na površini Marsa

7 h

0
Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Nauka i tehnologija

Hakeri napali Open AI

1 d

0
Плишани медвједић стигао скоро до свемира, па нестао: Камера снимила "посљедње тренутке"

Nauka i tehnologija

Plišani medvjedić stigao skoro do svemira, pa nestao: Kamera snimila "posljednje trenutke"

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

14

32

Naučnici otkrili šta Crni petak radi mozgu

14

27

Narod priča: Porodica Pekić Bajić

14

26

Učenik iznenada preminuo u Osnovnoj školi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner