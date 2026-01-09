Žunić: Najvažniji dan za Srpsku, ne zaboravljamo one koji su položili život

Izvor:
SRNA
09.01.2026
12:38
Komentari:0
Gradonačelnik Dervente Igor Žunić čestitao je Dan Republike, istakavši da ovaj grad ne zaboravlja one koji su položili živote za stvaranje Srpske i da danas svi ponosno stoje ispred spomenika onima koji su dali najvrjednije što su imali za njenu odbranu.
- Poštujemo njihovu žrtvu i vjerujemo da nikada neće biti uzaludna. Ono što su nam ostavili čuvaćemo punom snagom - dodao je Žunić.
Hronika
Devet uhapšenih na graničnom prelazu BiH
On je naglasio da je ovo najznačajniji dan za Republiku Srpsku.
- Naša zemlja je nastala u miru, odbranjena u ratu. Želim svima da budemo mudri i pametni, da budemo zajedno i vjerujemo u budućnost Republike Srpske - rekao je Žunić novinarima u Derventi, nakon pomena i polaganja vijenaca poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata povodom Dan Republike.
On je poručio da i mlade generacije znaju šta znači Republika Srpska.
- Znam da znaju šta znači Republika Srpska za srpski narod, da će je paziti, čuvati i brinuti o njoj - naglasio je Žunić.
Društvo
Pojačan intenzitet saobraćaja na ovim prelazima
Iskazjući zahvalnost palim borcima Vojske i Policije Republike Srpske, predsjednik Gradske boračke organizacije Čedo Vujičić poručio je da se nikada neće ugasiti ognjište Republike Srpske.
- Poruka "Živjeće ognjište" ima svoju simboliku i značaj. Uz zahvalnost onima koji su položili živote za Republiku Srpsku, mi danas imamo priliku da u slobodi i miru slavimo sve praznike - rekao je Vujičić.
Starješina Vojske Republike Srpske Miroslav Đerić ukazao je na značaj današnjeg dana, navodeći da je Republika Srpska osnovana u miru i odrbanjena uz velike žrtve.
Društvo
Gdje je jutros izmjereno -20 stepeni?
- Borićemo se i dalje za prosperitet Republike Srpske i da bude što ljepša. To može da bude samo našom slogom - istakao je Đerić.
U Centru za kulturu u Derventi povodom Dana Republike upriličen je i svečani prijem.
Srbija
5 h0
Republika Srpska
5 h1
Republika Srpska
5 h4
Republika Srpska
5 h2
Republika Srpska
5 h1
Republika Srpska
5 h4
Republika Srpska
5 h2
Republika Srpska
5 h0
Najnovije
Najčitanije
17
13
17
07
17
04
16
56
16
54
Trenutno na programu