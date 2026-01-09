Logo
Žunić: Najvažniji dan za Srpsku, ne zaboravljamo one koji su položili život

SRNA

09.01.2026

12:38

Жунић: Најважнији дан за Српску, не заборављамо оне који су положили живот

Gradonačelnik Dervente Igor Žunić čestitao je Dan Republike, istakavši da ovaj grad ne zaboravlja one koji su položili živote za stvaranje Srpske i da danas svi ponosno stoje ispred spomenika onima koji su dali najvrjednije što su imali za njenu odbranu.

- Poštujemo njihovu žrtvu i vjerujemo da nikada neće biti uzaludna. Ono što su nam ostavili čuvaćemo punom snagom - dodao je Žunić.

On je naglasio da je ovo najznačajniji dan za Republiku Srpsku.

- Naša zemlja je nastala u miru, odbranjena u ratu. Želim svima da budemo mudri i pametni, da budemo zajedno i vjerujemo u budućnost Republike Srpske - rekao je Žunić novinarima u Derventi, nakon pomena i polaganja vijenaca poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata povodom Dan Republike.

On je poručio da i mlade generacije znaju šta znači Republika Srpska.

- Znam da znaju šta znači Republika Srpska za srpski narod, da će je paziti, čuvati i brinuti o njoj - naglasio je Žunić.

Iskazjući zahvalnost palim borcima Vojske i Policije Republike Srpske, predsjednik Gradske boračke organizacije Čedo Vujičić poručio je da se nikada neće ugasiti ognjište Republike Srpske.

- Poruka "Živjeće ognjište" ima svoju simboliku i značaj. Uz zahvalnost onima koji su položili živote za Republiku Srpsku, mi danas imamo priliku da u slobodi i miru slavimo sve praznike - rekao je Vujičić.

Starješina Vojske Republike Srpske Miroslav Đerić ukazao je na značaj današnjeg dana, navodeći da je Republika Srpska osnovana u miru i odrbanjena uz velike žrtve.

- Borićemo se i dalje za prosperitet Republike Srpske i da bude što ljepša. To može da bude samo našom slogom - istakao je Đerić.

U Centru za kulturu u Derventi povodom Dana Republike upriličen je i svečani prijem.

Tag:

Igor Žunić

