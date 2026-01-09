Položeni vijenci i cvijeće na ''Novom Zejtinliku''

U okviru obilježavanja 9. januara - Dana Republike Srpske i 34 godine njenog postojanja, danas je služen parastos, te položeni vijenci i cvijeće na Vojničkom spomen-groblju "Novi Zejtinlik" na Sokocu, mjestu gdje je sahranjeno 949 boraca koji su svoje živote dali za Srpsku.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović izjavio je da Dan Republike svima treba da bude podstrek da rade više i bolje, te istakao da je dužnost svih generacija da čuvaju Srpsku.

"Da brinemo o svakom njenom građaninu i svakoj porodici koja je izgubila svoje najmilije. Trebamo da razvijamo i jačamo Republiku Srpsku koja će živjeti vječno i nadživjeti sve generacije koje su danas ovdje", poručio je Stevanović.

Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, naglasio je da je na današnji dan prva i osnovna dužnosti svih da se poklone junacima koji su dali svoje živote za Republiku Srpsku i slobodu srpskog naroda.

Mladić je naveo i da generacije koje žive danas se trebaju zapitati da li su dostojni žrtve koju su podnijeli boginuli borci, te da se treba razmišljati šta se još može uraditi kako bi Republika Srpska bila bolja, jača i da bude ono za šta su oni dali svoje živote.

"Živjela Republika Srpska i živio srpski narod!", poručio je Mladić.

Izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH Boško Tomić rekao je da na "Novom Zejtinliku" počivaju oni koji su dali svoje živote za Republiku Srpsku, dok je na onima koji danas žive da daju sve od sebe da Republiku Srpsku očuvaju i unaprijede kako bi u njoj bio ljepši i bolji život za sve njene građane.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić istakao je da danas, 34. godine nakon nastanka Republike Srpske u njoj žive tri generacije, borci koji su je stvorili, njihova djeca, odnosno nejač koju su ti borci branili, te unučad stvaralaca Republike Srpske.

"Sasvim dovoljne tri generacije koje treba da pokažu da je Republika Srpska državotvnorni okvir u kojem žele da žive Srbi, ali i ostali narodi na ovom prostoru u onome što je bio vječni zavjet onih koji su dali živote za njeno stvaranje, a to je sloboda", rekao je Ćosić novinarima na Sokocu.

Prema njegovim riječima ukoliko je neko bio spreman da da svoj život za Republiku Srpsku, današnje generacije po uzoru na njih trebaju dati najveći dio svoje životne energije da bi Republika Srpska bila uspješnija, srećnija i bolja.

"Ukoliko tako ne radimo, onda smo okrenuti izdaji, koja je danas ne raditi i ne boriti se da Republika Srpska bude bolje, pravednije i uspješnije društvo", naglasio je Ćosić.

Predstavnik Boračke organizacije Republike Srpske Goran Šehovac rekao je da je "Novi Zejtinlik" jedno od najsvetijih mjesta Republike Srpske na kojem počivaju borci koji su sahranjivani po da puta.

"Ljudi koji ovdje počivaju su dali svoje živote za Republiku Srpsku, a mi smo ostali živi dali smo svoje zdravlje", naveo je Šehovac.

On je poručio svim građanima i političarima Republike Srpske da svi treba da vide samo jedan interes, a to je Republika Srpska.

Vijence i cvijeće položili su predstavnici vlasti Republike Srpske, srpski predstavnici u organima vlasti BiH, rukovodstva grada Istočno Sarajevo i gradskih opština, delegacije Republičke, regionalne i opštinskih boračkih organizacija i ostalih organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, kao i Trećeg /Republika Srpska/ puka Oružanih snaga BiH i udruženja građana.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Osnovali su je srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima koja su se ticala opstanka Jugoslavije i nakon što su pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali konstitutivni status.