ATV Specijal: Dan Republike Srpske

09.01.2026
11:03
Specijalni program povodom obilježavanja Dana Republike Srpske danas od 12 časova.
Donosimo atmosferu proslave Dana Republike Srpske u gradovima i opštinama.
Pričamo o istorijskom putu naše Republike, prenosimo svečani defile i uživo u studiju ATV prisjećamo se svih događaja, pojedinaca i institucija koji su odigrali najznačajnije uloge kroz 34 godine Republike Srpske.
Republika Srpska
Dodik: Naš izbor je okupljanje oko naše svetinje - Srpske koja je rođena za vječnost
Slavimo s prijateljima, radujemo se uspjesima naše Republike, šaljemo najljepše poruke i čestitke.
'ATV Specijal' povodom Dana Republike Srpske danas od 12 časova.
