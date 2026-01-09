Logo
Large banner

ATV Specijal: Dan Republike Srpske

09.01.2026

11:03

Komentari:

0
АТВ Специјал: Дан Републике Српске

Specijalni program povodom obilježavanja Dana Republike Srpske danas od 12 časova.

Donosimo atmosferu proslave Dana Republike Srpske u gradovima i opštinama.

Pričamo o istorijskom putu naše Republike, prenosimo svečani defile i uživo u studiju ATV prisjećamo se svih događaja, pojedinaca i institucija koji su odigrali najznačajnije uloge kroz 34 godine Republike Srpske.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Naš izbor je okupljanje oko naše svetinje - Srpske koja je rođena za vječnost

Slavimo s prijateljima, radujemo se uspjesima naše Republike, šaljemo najljepše poruke i čestitke.

'ATV Specijal' povodom Dana Republike Srpske danas od 12 časova.

Podijeli:

Tag:

9. januar - Dan Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Помен Споменку Гостићу

Republika Srpska

Povodom Dana Republike pomen Spomenku Gostiću

1 h

0
Делегације Српске и Србије положиле вијенце на Централно спомен-обиљежје

Republika Srpska

Delegacije Srpske i Srbije položile vijence na Centralno spomen-obilježje

1 h

0
Званичници Републике Српске присуствују Светој архијерејској литургији

Republika Srpska

Zvaničnici Republike Srpske prisustvuju Svetoj arhijerejskoj liturgiji

1 h

0
Селак: За слободу дата огромна жртва

Republika Srpska

Selak: Za slobodu data ogromna žrtva

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

08

NIS ugovorio uvoz nafte preko JANAF-a, isporuka prvih količina tokom naredne nedjelje

12

04

Dodik: S ljubavlju i vjerom proslavljamo Svetog Stefana

12

03

Svečani defile povodom Dana Republike u Banjaluci: Pristigli zvaničnici Srpske

12

00

Svečani defile povodom Dana Republike Srpske

11

56

Mandić: 9. januar - dokaz posvećenosti Srba slobodi, pravdi i miru

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner