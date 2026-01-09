Povodom Dana Republike pomen Spomenku Gostiću

09.01.2026
10:52
Komentari:0
U porti Crkve Rođenja Presvete Bogorodice Doboju danas je povodom Dana Republike – 9. januara služen pomen i položen vijenac kod spomen-biste Spomenka Gostića, najmlađeg odlikovanog borca Vojske Republike Srpske.
Spomenko Gostić rođen je 15. avgusta 1978. godine u Doboju, a kao pripadnik Vojske Republike Srpske poginuo je od granate 20. marta 1993. godine, nedaleko od svog sela Jovići na planini Ozren.
Delegacije Srpske i Srbije položile vijence na Centralno spomen-obilježje
Tada je, osim njega, život izgubilo još pet srpskih vojnika.
Gostić je odlikovan posthumno Zlatnom medaljom za hrabrost “Miloš Obilić“ od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
