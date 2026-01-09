Logo
Povodom Dana Republike pomen Spomenku Gostiću

09.01.2026

10:52

Komentari:

0
Помен Споменку Гостићу
Foto: SRNA

U porti Crkve Rođenja Presvete Bogorodice Doboju danas je povodom Dana Republike – 9. januara služen pomen i položen vijenac kod spomen-biste Spomenka Gostića, najmlađeg odlikovanog borca Vojske Republike Srpske.

Spomenko Gostić rođen je 15. avgusta 1978. godine u Doboju, a kao pripadnik Vojske Republike Srpske poginuo je od granate 20. marta 1993. godine, nedaleko od svog sela Jovići na planini Ozren.

Церемонија откривања Централног спомен-обиљежја

Republika Srpska

Delegacije Srpske i Srbije položile vijence na Centralno spomen-obilježje

Tada je, osim njega, život izgubilo još pet srpskih vojnika.

Gostić je odlikovan posthumno Zlatnom medaljom za hrabrost “Miloš Obilić“ od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Spomenko Gostić

9. januar - Dan Republike Srpske

Komentari (0)
12

08

NIS ugovorio uvoz nafte preko JANAF-a, isporuka prvih količina tokom naredne nedjelje

12

04

Dodik: S ljubavlju i vjerom proslavljamo Svetog Stefana

12

03

Počeo svečani defile povodom Dana Republike u Banjaluci: Pristigli zvaničnici Srpske

12

00

Svečani defile povodom Dana Republike Srpske

11

56

Mandić: 9. januar - dokaz posvećenosti Srba slobodi, pravdi i miru

