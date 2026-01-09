Bukte protesti u Iranu, prijavljen prekid interneta i telefonskih veza

U Iranu, gdje od kraja decembra bukte protesti zbog hiperinflacije i ekonomske krize, u četvrtak je prijavljen prekid interneta i telefonskih veza.

Uprkos tome, hiljade demonstranata izašle su na ulice u Teheranu i drugim gradovima nakon poziva prognanog prestolonasljednika Reze Pahlavija.

Nemiri širom zemlje, najgori u posljednjih nekoliko godina, brzo su se proširili i doveli do smrtonosnih sukoba sa iranskim vlastima, a neki demonstranti su zahtijevali ponovno uspostavljanje monarhije, javlja RT internešenel.

Strani mediji javljaju da su najmanje 42 osobe poginule, dok je više od 2.270 pritvoreno.

Predsjednik Masud Pezeškijan upozorio je domaće dobavljače da ne gomilaju ili precjenjuju robu, javili su državni mediji.

Pozvao je vladu da obezbijedi dovoljne zalihe i pažljivo prati cijene širom zemlje.

Sa druge strane, vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei rekao je da izgrednici moraju biti "stavljeni na svoje mjesto".

Vrhovni sudija zemlje takođe je optužio demonstrante da "djeluju u skladu" sa Sjedinjenim Državama i Izraelom.

Iranski državni mediji prekinuli su tišinu povodom demonstracija koje su zahvatile zemlju i jutros su objavili prvu zvaničnu vijest s tim u vezi, tvrdeći da su "teroristički agenti" Sjedinjenih Američkih Država i Izraela izazvali nasilje.

Kratak izvještaj, emitovan u programu državne televizije u osam časova ujutro, predstavljao je prvu zvaničnu vijest o demonstracijama, prenio je AP.

Tvrdi se da je na protestima došlo do nasilja koje je prouzrokovalo žrtve, ali se ne navode detalji.

Takođe se ističe da su na ulicama "zapaljeni privatni automobili, motocikli, javna mjesta poput stajališta metroa, vatrogasna vozila i autobusi".