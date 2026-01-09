Tramp poželio Orbanu sreću tokom predizborne kampanje

Predsjednik SAD Donald Tramp poželio je svom savezniku, premijeru Mađarske Viktoru Orbanu sreću tokom predizborne kampanje, objavljeno je na "Fejsbuk" nalogu mađarskog premijera.

Tramp je u pismu zahvalio Orbanu na pozivu da posjeti Mađarsku i naglasio da će njegov tim biti "u kontaktu, uzimajući u obzir njegov raspored".

Rojters je objavio da se očekuje da izbori u Mađarskoj budu održani u aprilu ove godine.