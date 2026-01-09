Tramp poželio Orbanu sreću tokom predizborne kampanje

Izvor:
SRNA
09.01.2026
08:23
Komentari:0
Predsjednik SAD Donald Tramp poželio je svom savezniku, premijeru Mađarske Viktoru Orbanu sreću tokom predizborne kampanje, objavljeno je na "Fejsbuk" nalogu mađarskog premijera.
Tramp je u pismu zahvalio Orbanu na pozivu da posjeti Mađarsku i naglasio da će njegov tim biti "u kontaktu, uzimajući u obzir njegov raspored".
Republika Srpska
''Obnoviti jedinstvo, slobodarski i patriotski duh''
Rojters je objavio da se očekuje da izbori u Mađarskoj budu održani u aprilu ove godine.
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
5 h0
Najnovije
Najčitanije
12
08
12
04
12
03
12
00
11
56
Trenutno na programu