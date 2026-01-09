Logo
Tramp poželio Orbanu sreću tokom predizborne kampanje

SRNA

09.01.2026

08:23

Foto: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Predsjednik SAD Donald Tramp poželio je svom savezniku, premijeru Mađarske Viktoru Orbanu sreću tokom predizborne kampanje, objavljeno je na "Fejsbuk" nalogu mađarskog premijera.

Tramp je u pismu zahvalio Orbanu na pozivu da posjeti Mađarsku i naglasio da će njegov tim biti "u kontaktu, uzimajući u obzir njegov raspored".

Republika Srpska

''Obnoviti jedinstvo, slobodarski i patriotski duh''

Rojters je objavio da se očekuje da izbori u Mađarskoj budu održani u aprilu ove godine.

Donald Tramp

Viktor Orban

