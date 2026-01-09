Danas padavine uz porast temperature

Izvor:
ATV
09.01.2026
07:59
Komentari:0
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će preovladavati oblačno sa padavinama uz porast temperature.
Postepeno će jačati i južni vjetar. Na jugu će padati kiša, a u ostalim predjelima padaće kiša koja se ledi pri tlu, susnježica i snijeg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Vjetar će nastaviti da jača u većini predjela osim na krajnjem sjeveru. Na jugu i zapadu se očekuju nešto jače padavine, dok će najmanje padavina biti na istoku.
Maksimalna temperatura vazduha od minus dva na krajnjem sjeveru i u višim predjelima do šest stepeni Celzijusovih, ponegdje na jugu i zapadu i nekoliko stepeni toplije.
Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom.
Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Sokolac minus 16, Han Pijesak minus 12, Srebrenica, Šipovo, Drvar, Zenica, Višegrad i Rudo minus 11, Bijeljina minus 10, Prijedor, Sarajevo i Foča minus devet, Doboj, Sanski Most i Tuzla Gacko i Novi Grad minus osam, Bjelašnica, Livno i Mrkonjić Grad minus sedam, Čemerno, Banjaluka minus šest, Kneževo i Bileća minus četiri, Ribnik minus tri, Mostar minus dva i Trebinje minus jedan stepen Celzijusov.
