Danas padavine uz porast temperature

Izvor:

ATV

09.01.2026

07:59

Komentari:

0
Данас падавине уз пораст температуре
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će preovladavati oblačno sa padavinama uz porast temperature.

Postepeno će jačati i južni vjetar. Na jugu će padati kiša, a u ostalim predjelima padaće kiša koja se ledi pri tlu, susnježica i snijeg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Uprkos izazovima, Srpska sve jača

Vjetar će nastaviti da jača u većini predjela osim na krajnjem sjeveru. Na jugu i zapadu se očekuju nešto jače padavine, dok će najmanje padavina biti na istoku.

Maksimalna temperatura vazduha od minus dva na krajnjem sjeveru i u višim predjelima do šest stepeni Celzijusovih, ponegdje na jugu i zapadu i nekoliko stepeni toplije.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom.

Снијег

Društvo

Obustavljen saobraćaj preko Rogoja za teretna vozila

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Sokolac minus 16, Han Pijesak minus 12, Srebrenica, Šipovo, Drvar, Zenica, Višegrad i Rudo minus 11, Bijeljina minus 10, Prijedor, Sarajevo i Foča minus devet, Doboj, Sanski Most i Tuzla Gacko i Novi Grad minus osam, Bjelašnica, Livno i Mrkonjić Grad minus sedam, Čemerno, Banjaluka minus šest, Kneževo i Bileća minus četiri, Ribnik minus tri, Mostar minus dva i Trebinje minus jedan stepen Celzijusov.

Vremenska prognoza

RHMZ

Komentari (0)
