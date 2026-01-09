Logo
Large banner

Vodostaj Drine se stabilizuje, nema opasnosti od poplava

Izvor:

SRNA

09.01.2026

10:35

Komentari:

0
Водостај Дрине се стабилизује, нема опасности од поплава
Foto: Srna

Vodostaj Drine postepeno se stabilizuje i za sada nema opasnosti od izlivanja ove rijeke, saopšteno je danas iz Gradske uprave Zvornika.

Protok Drine na Hidroelektrani "Mali Zvornik" trenutno iznosi 1.590 metara kubnih u sekundi i neznatno je veći nego sinoć, kada je iznosio oko 1.450 metara kubnih u sekundi.

Вучић-Србија-09102025

Srbija

Vučić: Republika Srpska ponosna i nesalomiva

Protok rijeke na Hidroelektrani "Bajina Bašta" iznosi 1.500 metara kubnih u sekundi, sa tendencijom smanjenja do 1.100 kubnih metara u sekundi.

Rijeke Sapna, Hoča i Drinjača su u koritima i trenutno ne izazivaju probleme.

Ekipe električara Terenske jedinice Zvornik u otežanim uslovima rade na osposobljavanju elektromreže kako bi domaćinstvima koja trenutno nemaju električnu energiju bilo omogućeno redovno snabdijevanje.

Горан Селак

Republika Srpska

Selak: Za slobodu data ogromna žrtva

Gradska uprava i nadležne službe nastavljaju da prate situaciju vodostaja rijeka i blagovremeno informišu javnost o svim značajnim dešavanjima na terenu, navodi se u saopštenju.

Podijeli:

Tagovi:

Drina

Zvornik

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Зашто прање аутомобила на великом минусу може да нанесе више штете него користи

Auto-moto

Zašto pranje automobila na velikom minusu može da nanese više štete nego koristi

1 h

0
Највећа заблуда о гријању током ноћи: Цијело вријеме смо мислили да штедимо, а ево шта је истина

Savjeti

Najveća zabluda o grijanju tokom noći: Cijelo vrijeme smo mislili da štedimo, a evo šta je istina

2 h

0
СНСД: Опозиција не жели 9. јануар као Дан Републике

Republika Srpska

SNSD: Opozicija ne želi 9. januar kao Dan Republike

2 h

2
Бањалука, загађење ваздуха

Društvo

Jutros najzagađeniji Banjaluka i Sarajevo

2 h

0

Više iz rubrike

Бањалука, загађење ваздуха

Društvo

Jutros najzagađeniji Banjaluka i Sarajevo

2 h

0
Данас се износи божићна слама из куће: Ево гдје је према обичају треба однијети

Društvo

Danas se iznosi božićna slama iz kuće: Evo gdje je prema običaju treba odnijeti

3 h

0
Данас падавине уз пораст температуре

Društvo

Danas padavine uz porast temperature

4 h

0
Беба новорођенче

Društvo

Najradosnije vijesti: U Srpskoj rođeno 35 beba

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

08

NIS ugovorio uvoz nafte preko JANAF-a, isporuka prvih količina tokom naredne nedjelje

12

04

Dodik: S ljubavlju i vjerom proslavljamo Svetog Stefana

12

03

Svečani defile povodom Dana Republike u Banjaluci: Pristigli zvaničnici Srpske

12

00

Svečani defile povodom Dana Republike Srpske

11

56

Mandić: 9. januar - dokaz posvećenosti Srba slobodi, pravdi i miru

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner