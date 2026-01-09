Vodostaj Drine se stabilizuje, nema opasnosti od poplava

Izvor:
SRNA
09.01.2026
10:35
Komentari:0
Vodostaj Drine postepeno se stabilizuje i za sada nema opasnosti od izlivanja ove rijeke, saopšteno je danas iz Gradske uprave Zvornika.
Protok Drine na Hidroelektrani "Mali Zvornik" trenutno iznosi 1.590 metara kubnih u sekundi i neznatno je veći nego sinoć, kada je iznosio oko 1.450 metara kubnih u sekundi.
Srbija
Vučić: Republika Srpska ponosna i nesalomiva
Protok rijeke na Hidroelektrani "Bajina Bašta" iznosi 1.500 metara kubnih u sekundi, sa tendencijom smanjenja do 1.100 kubnih metara u sekundi.
Rijeke Sapna, Hoča i Drinjača su u koritima i trenutno ne izazivaju probleme.
Ekipe električara Terenske jedinice Zvornik u otežanim uslovima rade na osposobljavanju elektromreže kako bi domaćinstvima koja trenutno nemaju električnu energiju bilo omogućeno redovno snabdijevanje.
Republika Srpska
Selak: Za slobodu data ogromna žrtva
Gradska uprava i nadležne službe nastavljaju da prate situaciju vodostaja rijeka i blagovremeno informišu javnost o svim značajnim dešavanjima na terenu, navodi se u saopštenju.
Auto-moto
1 h0
Savjeti
2 h0
Republika Srpska
2 h2
Društvo
2 h0
Najnovije
Najčitanije
12
08
12
04
12
03
12
00
11
56
Trenutno na programu