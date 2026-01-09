Vodostaj Drine se stabilizuje, nema opasnosti od poplava

Vodostaj Drine postepeno se stabilizuje i za sada nema opasnosti od izlivanja ove rijeke, saopšteno je danas iz Gradske uprave Zvornika.

Protok Drine na Hidroelektrani "Mali Zvornik" trenutno iznosi 1.590 metara kubnih u sekundi i neznatno je veći nego sinoć, kada je iznosio oko 1.450 metara kubnih u sekundi.

Protok rijeke na Hidroelektrani "Bajina Bašta" iznosi 1.500 metara kubnih u sekundi, sa tendencijom smanjenja do 1.100 kubnih metara u sekundi.

Rijeke Sapna, Hoča i Drinjača su u koritima i trenutno ne izazivaju probleme.

Ekipe električara Terenske jedinice Zvornik u otežanim uslovima rade na osposobljavanju elektromreže kako bi domaćinstvima koja trenutno nemaju električnu energiju bilo omogućeno redovno snabdijevanje.

Gradska uprava i nadležne službe nastavljaju da prate situaciju vodostaja rijeka i blagovremeno informišu javnost o svim značajnim dešavanjima na terenu, navodi se u saopštenju.