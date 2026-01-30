"Tojota" prva u svijetu po prodaji

Japanska "Tojota" najveći je prodavac automobila u svijetu šestu godinu zaredom, pošto je u 2025. godini prodala više od 11,32 miliona vozila uprkos poteškoćama izazvanim američkim carinama, saopštila je kompanija.

"Tojota" je objavila da je prošle godine prodala 11.322.575 vozila, uključujući modele koje proizvode njene podružnice "Daihacu" i "Hino", prenio je japanski javni servis NHK.

Ovaj broj veći je za 4,6 odsto u odnosu na prethodnu godinu i premašuje prodaju njemačke "Folksvagen grupe". Istovremeno, ovo je rekord i za "Tojotu".

Broj vozila koje je "Tojota" prodala samo u Japanu iznosio je više od 1,5 miliona, što je povećanje od 4,1 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Prodaja u SAD porasla je za osam procenata, a u Kini za 0,2 odsto.