Logo
Large banner

"Tojota" prva u svijetu po prodaji

Izvor:

SRNA

30.01.2026

07:15

Komentari:

0
"Тојота" прва у свијету по продаји
Foto: Pixabay

Japanska "Tojota" najveći je prodavac automobila u svijetu šestu godinu zaredom, pošto je u 2025. godini prodala više od 11,32 miliona vozila uprkos poteškoćama izazvanim američkim carinama, saopštila je kompanija.

"Tojota" je objavila da je prošle godine prodala 11.322.575 vozila, uključujući modele koje proizvode njene podružnice "Daihacu" i "Hino", prenio je japanski javni servis NHK.

Ovaj broj veći je za 4,6 odsto u odnosu na prethodnu godinu i premašuje prodaju njemačke "Folksvagen grupe". Istovremeno, ovo je rekord i za "Tojotu".

Мотор-механичар

BiH

Prevara u Hercegovini: Mehaničar uzeo dijelove i novac, vlasniku ostavio auto za otpad?

Broj vozila koje je "Tojota" prodala samo u Japanu iznosio je više od 1,5 miliona, što je povećanje od 4,1 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Prodaja u SAD porasla je za osam procenata, a u Kini za 0,2 odsto.

Podijeli:

Tagovi:

Automobil

prodaja

Tojota

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Масљеников: Савјет Европе у потпуности изгубио ауторитет

Svijet

Masljenikov: Savjet Evrope u potpunosti izgubio autoritet

2 d

0
Бизнисмен пронађен мртав у аутомобилу: На изборима био кандидат за посланика

Srbija

Biznismen pronađen mrtav u automobilu: Na izborima bio kandidat za poslanika

3 d

0
Хорор на ауто-путу: Дијелови аутомобила расути на све стране

Hronika

Horor na auto-putu: Dijelovi automobila rasuti na sve strane

4 d

0
Ако купујете полован ауто из Њемачке, опрез! Eво како функционише нова превара, ни пара ни возила

Auto-moto

Ako kupujete polovan auto iz Njemačke, oprez! Evo kako funkcioniše nova prevara, ni para ni vozila

4 d

0

Više iz rubrike

Маријана Павловић

Auto-moto

Marijana Pavlović svakodnevno oduševljava Austrijance

4 d

0
Једна земља спушта царине на европске аутомобиле

Auto-moto

Jedna zemlja spušta carine na evropske automobile

4 d

0
Ако купујете полован ауто из Њемачке, опрез! Eво како функционише нова превара, ни пара ни возила

Auto-moto

Ako kupujete polovan auto iz Njemačke, oprez! Evo kako funkcioniše nova prevara, ni para ni vozila

4 d

0
ГАТСО РТ4 фиксна камера за надзор брзине уз пут

Auto-moto

S koje udaljenosti kamere za brzinu snimaju vozila?

1 sedm

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner