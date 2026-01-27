Jedna zemlja spušta carine na evropske automobile

Indija se sprema za veliki zaokret u politici zaštite domaće auto-industrije. Nakon decenija visokih nameta, carine na automobile proizvedene u Evropskoj uniji mogle bi da padnu sa 110 na 40 odsto.

Prema prijedlogu trgovinskog sporazuma između Indije i EU, snižene carine važile bi za do 200.000 automobila godišnje sa klasičnim (SUS) motorima, uz plan da se u narednim godinama dodatno smanje – čak do 10 odsto.

Električni automobili iz Evrope bi, međutim, bili izuzeti iz ovog režima tokom prvih pet godina, kako bi se zaštitili domaći proizvođači poput Mahindre i Tate.

Povlastice bi se odnosile samo na automobile skuplje od 15.000 evra, čime se direktno štite masovni modeli domaćih brendova, prije svega Maruti Suzukija, koji dominiraju pristupačnim segmentom tržišta.

Iako je dogovor još u fazi pregovora i detalji nisu konačni, jasno je da EU proizvođači u Indiji vide veliku šansu.

Indija je trenutno treće najveće tržište novih automobila na svijetu, sa oko 4,4 miliona prodatih vozila godišnje, a procjene govore da bi do 2030. ta brojka mogla da poraste na šest miliona.

Evropski brendovi za sada imaju manje od četiri odsto tržišnog ud‌jela, što ovaj sporazum čini posebno značajnim za njihov budući rast, prenosi b.92.