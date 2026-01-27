Horor na auto-putu: Dijelovi automobila rasuti na sve strane

Veliki horor na auto-putu kod Subotice. Naime, dva vozila su napravila jezivu saobraćajnu nesreću, a dijelovi automobila su na sve strane. Hitna pomoć je na terenu.

Nakon intervencije vatrogasaca na licu mjesta, hitna pomoć je prevezla povrijeđene u subotičku bolnicu gdje im se saniraju povrede. Prema informacijama iz bolnice, najmanje tri lica koja su povrijeđena, u teškom su stanju. Dionica auto-puta kod Bačke Topole je blokirana za saobraćaj, pa se vozila kod petlje Feketić preusmjeravaju na regionalni put.

Svijet Tramp: Kuba će uskoro propasti

Prema prvim nezvaničnim informacijama koje se šire društvenim mrežama, članovi jedne od vajber grupa su prijavili da se jedno vozilo kreće auto-putem u kontra smjeru. Sumnja da je upravo taj vozač izazvao lančani sudar. Za sada je poznato da je u nesreći učestvovalo jedno vozilo sa austrijskim registarskim oznakama, a preostala su bila sa srpskim tablicama.