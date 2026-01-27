Logo
Large banner

Horor na auto-putu: Dijelovi automobila rasuti na sve strane

Izvor:

Telegraf

27.01.2026

22:28

Komentari:

0
Хорор на ауто-путу: Дијелови аутомобила расути на све стране
Foto: Tanjug

Veliki horor na auto-putu kod Subotice. Naime, dva vozila su napravila jezivu saobraćajnu nesreću, a dijelovi automobila su na sve strane. Hitna pomoć je na terenu.

Nakon intervencije vatrogasaca na licu mjesta, hitna pomoć je prevezla povrijeđene u subotičku bolnicu gdje im se saniraju povrede. Prema informacijama iz bolnice, najmanje tri lica koja su povrijeđena, u teškom su stanju. Dionica auto-puta kod Bačke Topole je blokirana za saobraćaj, pa se vozila kod petlje Feketić preusmjeravaju na regionalni put.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Kuba će uskoro propasti

Prema prvim nezvaničnim informacijama koje se šire društvenim mrežama, članovi jedne od vajber grupa su prijavili da se jedno vozilo kreće auto-putem u kontra smjeru. Sumnja da je upravo taj vozač izazvao lančani sudar. Za sada je poznato da je u nesreći učestvovalo jedno vozilo sa austrijskim registarskim oznakama, a preostala su bila sa srpskim tablicama.

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

Subotica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Детаљи незгоде у Сарајеву: Дјевојчица (10) задобила тешке повреде

Hronika

Detalji nezgode u Sarajevu: Djevojčica (10) zadobila teške povrede

2 h

0
Након експлицитних снимака Мирјане Пајковић испливале и шок поруке

Region

Nakon eksplicitnih snimaka Mirjane Pajković isplivale i šok poruke

2 h

1
Зеленски спреман да се састане са Путином

Svijet

Zelenski spreman da se sastane sa Putinom

2 h

0
ЕУ даје 171 милион евра: Ево за шта ми добијамо паре

Ekonomija

EU daje 171 milion evra: Evo za šta mi dobijamo pare

2 h

0

Više iz rubrike

Детаљи незгоде у Сарајеву: Дјевојчица (10) задобила тешке повреде

Hronika

Detalji nezgode u Sarajevu: Djevojčica (10) zadobila teške povrede

2 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Teška nesreća u Sarajevu: Povrijeđeno dijete, saobraćaj potpuno obustavljen

3 h

0
Хрватски хулигани изведени пред судију у Тузли

Hronika

Određen jednomjesečni pritvor huliganima iz Hrvatske

3 h

0
Аутомобил слетио са пута код Какња

Hronika

Pijani vozač sletio sa puta, pa pokušao pobjeći policiji

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

05

Nikad dramatičnije upozorenje za BiH: Siječemo granu na kojoj sjedimo

22

59

Definitvno kraj: Nikola Jokić ne može da bude MVP

22

57

Političarka pucala na ikonu Isusa i Marije - sada pred sudom

22

54

Mina Kostić priznala: Godinu dana me finansira

22

52

Promjene na tijelu koje ukazuju na nedostatak vitamina: Ne ignorišite ih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner