Horor na auto-putu: Dijelovi automobila rasuti na sve strane

Veliki horor na auto-putu kod Subotice. Naime, dva vozila su napravila jezivu saobraćajnu nesreću, a dijelovi automobila su na sve strane. Hitna pomoć je na terenu.
Nakon intervencije vatrogasaca na licu mjesta, hitna pomoć je prevezla povrijeđene u subotičku bolnicu gdje im se saniraju povrede. Prema informacijama iz bolnice, najmanje tri lica koja su povrijeđena, u teškom su stanju. Dionica auto-puta kod Bačke Topole je blokirana za saobraćaj, pa se vozila kod petlje Feketić preusmjeravaju na regionalni put.
Prema prvim nezvaničnim informacijama koje se šire društvenim mrežama, članovi jedne od vajber grupa su prijavili da se jedno vozilo kreće auto-putem u kontra smjeru. Sumnja da je upravo taj vozač izazvao lančani sudar. Za sada je poznato da je u nesreći učestvovalo jedno vozilo sa austrijskim registarskim oznakama, a preostala su bila sa srpskim tablicama.
