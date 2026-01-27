Logo
Nakon eksplicitnih snimaka Mirjane Pajković isplivale i šok poruke

Informer

27.01.2026

22:16

1
Након експлицитних снимака Мирјане Пајковић испливале и шок поруке
Foto: Screenshot

Mirjana Pajković, bivša državna sekretarka u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, objavila je dio prepiske sa Dejanom Vukšićem, bivšim šefom ANB, koji je takođe podnio ostavku nakon što su u javnost procurili eksplicitni snimci.

U odjeljku pod nazivom "prijetnje" na Instagramu, Pajkovićeva je objelodanila dio prepiske sa Vukšićem na Vocapu.

Podsjetimo, na video-zapisima može se vidjeti intiman odnos Pajkovićeve i muškarca za kog se pretpostavlja da je Vukšić, kao i kadrovi u kojima ona pozira bez odjeće.

Zabilježeni su i momenti iz automobila, gdje ona pokazuje gole grudi, ali i kako pozira bez odeće na snijegu, ali i valja se pored bazena dok je neko prska nekakvom tečnošću.

Više o tome možete čitati u posebnoj vijesti na OVOM LINKU.

Inače, na društvenim mrežama objavljen je post u kome Pajkovićeva na pitanje koji joj je omiljeni vladar Crne Gore odgovara - Dejan Vukšić.

Poruke koje je Mirjana Pajković objavila pogledajte u galeriji u nastavku.

Poruke Mirjana Pajković

Poruke Mirjana Pajković

Komentari (1)
