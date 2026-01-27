Regionalni protest prevoznika pali crvene lampice za alarm

Ono što je juče djelovalo bezazleno, danas je već opasno. Kamioni na granicama Srbije, BiH, Crne Gore i Sjeverne Makedonije pale crvene lampice za alarm. Prevoznici ne odustaju.

"Tu smo i dalje. I dalje je sve nepromijenjeno što se tiče zahtjeva, nije se još niko obraćao, sve stoji kao i juče", kaže Mirko Ivanović, koordinator protesta Gradiška.

Upitnik visi nad privredom Srpske. Upitno je kako će svoj finansijski plan da ispune firme koje zavise od prevoznika i kamiona. Problemi su Već počeli. Fabrika obuće Bema strijepi od finansijskih gubitaka koji bi mogli biti višemilionski.

Već ćemo sutra doći u situaciju da nemamo posla, govorim za obućarsku industriju i vjerujem i druge i stalno pratim ima li kamiona, fali konac, fali sve, evo već danas imamo problema i moje kolege me zovu i čujemo se sa njima. Ja već prekosutra mogu 70 posto ljudi poslati kući, evo danas sam poslao jednu cjelinu jer nemam đonova", rekao je Marinko Umičević, tehnički direktor fabrike obuće "Bema" Banjaluka.

Poražavajuća je činjenica da smo mi sa ostalim zemljama Zapadnog Balkana na putu ka EU i u fazi pregovaračkog statusa, a da nam Evropa iz godine u godinu pooštrava mjere kretanja na granicama i protoka roba i putnika, kažu u Privrednoj komori.

"I naši dobavljači i partneri u inostranstvu u ovim okolnostima naši kupci će da razmišljaju o nekim narednim poslovima i da li smo mi pouzdani kao partner ukoliko imamo taj problem sa transportom gdje će naši prevoznici moći da borave samo 90 dana u EU. To je nešto što je neodrživo i mislim da Evropa to radi planski da bi jedan dio kompanija preselio se u jedan dio EU", rekao je Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske.

I Srbija je u blokadi. Više od 20 teretnih prelaza zbog neadekvatne reakcije Evropske unije na tretman profesionalnih vozača u Šengenskoj zoni. Na prelazu Batrovci više od 50 kamiona blokira teretni saobraćaj. Šteta bi mogla da iznosi oko 100 miliona eura dnevno.

"To govorimo o šteti kad je u pitanju izvoz robe na to treba dodati da svaku proizvodnu kompaniju koštaju kazne ti penali zbog neisporučene robe po preduzeću negdje između 10 000 i 50 000 evra dnevno a ako uzmemo da je 10 000 kompanija samo u Srbiji koje izvoze onda možete doći do zaista velikih brojeva", rekao je Marko Čadež, predsjednik Privredne komore Srbija.

"Lanci snabdijevanja kada stanu ne staju samo prevoznici već posljedice trpi i industrijska proizvodnja i investicije i hiljade radnih mjesta u zemlji", rekao je Filip Simović, predsjednik Njemačko-srpske komore Srbija.

Izuzeće iz pravila 90 dana u 180 dana, smanjenje zadržavanja vozila na granicama najmanje 50%, ukidanje ili smanjenje parafiskalnih nameta, ukidanje monopola - samo su neki od 16 zahtjeva koje prevoznici traže i do ispunjenja ostaju na granicama sa ugašenim kamionima.