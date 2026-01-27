Dva muškarca uhapšena zbog krađe i uništavanja preko 100 grobova

Dva bugarska državljanina su privedena zbog sumnje da su ukrali i vandalizovali vrijedne predmete na dva lokalna groblja u Koperu, što se smatra najvećim takvim slučajem ikada zabilježenim u tom području, saopštila je danas slovenačka policija.

Tokom istrage, policija je otkrila da su osumnjičeni posjedovali nekoliko nestalih predmeta, i dodaje da su oštetili mnoga grobna mjesta na dva groblja u selima Škofije i Sveti Anton i ukrali veliku količinu metalnih ukrasa za grobove, spomen-lanterni i drugih ukrasnih predmeta, prenosi STA.

Načelnik policijske stanice Kopar Ensad Nadarević rekao je novinarima da je šteta na grobovima i nadgrobnim spomenicima procijenjena na 35.000 evra i više.

Kada su uhapšeni, dvojica osumnjičenih, starosti 19 i 31 godine, živjeli su u opštini Koper više od mjesec dana, a da tamo nisu prijavili svoj privremeni boravak.

Krajem decembra, policija je za STA rekla da je oštećeno najmanje 110 grobova.