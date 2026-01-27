Budimir i Dačić potpisali Memorandum o saradnji u oblasti zakonodavstva

27.01.2026
16:53
Komentari:0
Ministri unutrašnjih poslova Republike Srpske i Srbije Željko Budimir i Ivica Dačić potpisali su u Beogradu memorandum o saradnji u oblasti zakonodavstva između Srpske i Srbije čija primjena bi trebala da što više ujednači pravne sisteme u oblasti policijskih i drugih unutrašnjih poslova, procedure i zakonodavne propise.
Budimir je nakon potpisivanja dokumenta rekao novinarima da je ujednačavanje propisa jako značajno, zbog borbe protiv kriminaliteta i zajedičkog djelovanja i preduzmanja svih onih mjera koje bi trebalo da pomognu bržem i efikasnijem rješavanju, posebno teških oblika kriminaliteta.
Hronika
U sudaru lokomotiva povrijeđena tri radnika
On je podsjetio da Republika Srpska sa Srbijom ima Sporazum specijalnim paralelnim vezama, kao i niz memoranduma, kojima unapređuju te veze, sa ciljem što boljeg bezbjednosnog okruženja za građane.
"Kriminal je transnacionalan i tu granice ne postoje. Zbog toga mi moramo da funkcionišemo na ovaj način. Svaki oblik jačanja saradnje između policije, MUP-ova Republike Srpske i Srbije sigurno pomaže ne samo Srpskoj i Srbiji, nego čitavom regionu", rekao je Budimir, koji je predvodio delegaciju MUP Republike Srpske.
On je izrazio nadu da će biti unaprijeđeni i memorandumi od ranije i da će početi njihova realizuja u punom kapacitetu.
Budimir je podsjetio na sradnju na strateškom, legislativnom i operativnom nivou između policija, raznih službi i agencija, te ukazao i na značaj obuka i iskustva koja MUP Republike Srpske dobija od Srbije, na čemu je veoma zahvalan.
Ostali sportovi
Banjaluka ima prvake Republike Srpske u džudu
"Ovo ministarstvo je jedno od najznačajnijih ministarstva unutrašnjih poslova u regionu i iskustvo koje mi imamo i dobijamo od njih su od neprocjenjivog značaja za MUP Republike Srpske", rekao je Budimir.
On je kao primjer naveo projekat "Pronađi me", odnosno obavještavanje o nestanku maloljetnika koji je MUP Republike Srpske razvio zajedno sa MUP-om Srbije, pri čemu su su oni pomogli i tehnički, ali i legislativno.
Budimir je ukazao i na saradnju u borbi protiv terorizma i svih ostalih radikalnih elementa koji su prisutni u ovom regionu.
"Migrantska kriza nas je, takođe, dodatno zbližila, jer smo znali da se protiv takvog problema možemo boriti samo zajednički. Tako da će saradnja u svim oblastima sigurno jačati", rekao je Budimir.
On je zahvalio Dačiću, koji je i od ranije kroz razne funkcije u Vladi Srbije i kao premijer i kao ministar, dao podršku MUP-u Republike Srpske.
Društvo
Možete ostati bez novca: Policija upozorila sve građane
"Još jednom zahvalnost za sve i svim pripadnicima MUP Srbije i policije, koji su nam pomogli da tu saradnju razvijamo i po dubini", naveo je Budimir.
Budimir je rekao da je posebno zahvalan za donaciju u helikopterima koji su stigli iz MUP Srbije, jedan za Srpsku, a drugi za FBiH, a koji su doprinijeli i razvoju Uprave za vazduhoplovstvo pri MUP-u Srpske.
Hronika
1 h0
Savjeti
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Zdravlje
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h1
Republika Srpska
3 h1
Najnovije
Najčitanije
18
05
17
57
17
51
17
49
17
47
Trenutno na programu