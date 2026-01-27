Logo
Budimir i Dačić potpisali Memorandum o saradnji u oblasti zakonodavstva

27.01.2026

16:53

Будмири и Дачић потписали меморандум о сарадњи
Foto: SRNA

Ministri unutrašnjih poslova Republike Srpske i Srbije Željko Budimir i Ivica Dačić potpisali su u Beogradu memorandum o saradnji u oblasti zakonodavstva između Srpske i Srbije čija primjena bi trebala da što više ujednači pravne sisteme u oblasti policijskih i drugih unutrašnjih poslova, procedure i zakonodavne propise.

Budimir je nakon potpisivanja dokumenta rekao novinarima da je ujednačavanje propisa jako značajno, zbog borbe protiv kriminaliteta i zajedičkog djelovanja i preduzmanja svih onih mjera koje bi trebalo da pomognu bržem i efikasnijem rješavanju, posebno teških oblika kriminaliteta.

On je podsjetio da Republika Srpska sa Srbijom ima Sporazum specijalnim paralelnim vezama, kao i niz memoranduma, kojima unapređuju te veze, sa ciljem što boljeg bezbjednosnog okruženja za građane.

"Kriminal je transnacionalan i tu granice ne postoje. Zbog toga mi moramo da funkcionišemo na ovaj način. Svaki oblik jačanja saradnje između policije, MUP-ova Republike Srpske i Srbije sigurno pomaže ne samo Srpskoj i Srbiji, nego čitavom regionu", rekao je Budimir, koji je predvodio delegaciju MUP Republike Srpske.

On je izrazio nadu da će biti unaprijeđeni i memorandumi od ranije i da će početi njihova realizuja u punom kapacitetu.

Budimir je podsjetio na sradnju na strateškom, legislativnom i operativnom nivou između policija, raznih službi i agencija, te ukazao i na značaj obuka i iskustva koja MUP Republike Srpske dobija od Srbije, na čemu je veoma zahvalan.

"Ovo ministarstvo je jedno od najznačajnijih ministarstva unutrašnjih poslova u regionu i iskustvo koje mi imamo i dobijamo od njih su od neprocjenjivog značaja za MUP Republike Srpske", rekao je Budimir.

On je kao primjer naveo projekat "Pronađi me", odnosno obavještavanje o nestanku maloljetnika koji je MUP Republike Srpske razvio zajedno sa MUP-om Srbije, pri čemu su su oni pomogli i tehnički, ali i legislativno.

Budimir je ukazao i na saradnju u borbi protiv terorizma i svih ostalih radikalnih elementa koji su prisutni u ovom regionu.

"Migrantska kriza nas je, takođe, dodatno zbližila, jer smo znali da se protiv takvog problema možemo boriti samo zajednički. Tako da će saradnja u svim oblastima sigurno jačati", rekao je Budimir.

On je zahvalio Dačiću, koji je i od ranije kroz razne funkcije u Vladi Srbije i kao premijer i kao ministar, dao podršku MUP-u Republike Srpske.

"Još jednom zahvalnost za sve i svim pripadnicima MUP Srbije i policije, koji su nam pomogli da tu saradnju razvijamo i po dubini", naveo je Budimir.

Budimir je rekao da je posebno zahvalan za donaciju u helikopterima koji su stigli iz MUP Srbije, jedan za Srpsku, a drugi za FBiH, a koji su doprinijeli i razvoju Uprave za vazduhoplovstvo pri MUP-u Srpske.

Željko Budimir

Ivica Dačić

