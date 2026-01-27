Ako do sada niste raskitili jelku, danas to obavezno učinite: Evo zašto je to bitno

U narodnom shvatanju, Savindan predstavlja jasnu granicu između praznika i povratka svakodnevici. To je trenutak kada se simbolično zatvara jedno poglavlje i pravi prostor za novu energiju.

Iako nam jelka tokom dugih zimskih večeri donosi toplinu, svjetlost i lijepo raspoloženje, njen „rok trajanja“ ipak postoji. Nakon Božića i niza prazničnih dana, Savindan dolazi kao tihi podsjetnik da je vrijeme za sređivanje. I ne, ne samo doma, već i misli. Upravo zato se vjeruje da jelku ne bi trebalo ostavljati poslije ovog praznika, jer se time produžava osjećaj zastoja, kao da se još držimo stare godine.

Zašto da jelku raskitite baš na Savindan

Postoji i vrlo praktičan razlog. Ukrasne kuglice, grančice i lampice vremenom skupljaju prašinu koju je teško potpuno ukloniti, pa prostor može djelovati zagušeno i neuredno, čak i kada se redovno čisti. Dugotrajno držanje dekoracije otežava održavanje doma, a kod osjetljivih osoba može izazvati i nelagodnost.

Osim toga, novogodišnji ukrasi nose jasnu simboliku – oni pripadaju praznicima. Kada ostanu predugo, gubi se osjećaj novog početka. Savindan je zato idealan trenutak da se praznična priča zaokruži i da se dom pripremi za ono što dolazi dalje tokom godine.

Simbol novog početka

To, naravno, ne znači da dom mora da postane hladan i prazan. Prazničnu jelku možete zamijeniti neutralnim zimskim detaljima, toplom rasvjetom, mirisnim svijećama ili diskretnim dekorom koji unosi mir, ali ne „zadržava“ praznike. Na taj način zadržavate prijatnu atmosferu, ali bez osjećaja da je Nova godina još uvijek u toku.

Upravo zato se kaže – ako već niste, do Svetog Save je pravo vrijeme da se jelka raskiti. Ne iz sujeverja, već kao mali, simboličan znak da ste spremni da novu godinu zaista počnete.