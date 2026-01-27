Logo
Ako do sada niste raskitili jelku, danas to obavezno učinite: Evo zašto je to bitno

Izvor:

Krstarica

27.01.2026

16:33

Komentari:

0
Новогодишња јелка украси
Foto: Sergio Raffa/Pexels

U narodnom shvatanju, Savindan predstavlja jasnu granicu između praznika i povratka svakodnevici. To je trenutak kada se simbolično zatvara jedno poglavlje i pravi prostor za novu energiju.

Iako nam jelka tokom dugih zimskih večeri donosi toplinu, svjetlost i lijepo raspoloženje, njen „rok trajanja“ ipak postoji. Nakon Božića i niza prazničnih dana, Savindan dolazi kao tihi podsjetnik da je vrijeme za sređivanje. I ne, ne samo doma, već i misli. Upravo zato se vjeruje da jelku ne bi trebalo ostavljati poslije ovog praznika, jer se time produžava osjećaj zastoja, kao da se još držimo stare godine.

Састанак

Republika Srpska

Minić razgovarao sa predstavnicima mljekara: Zadovoljni postignutim dogovorom

Zašto da jelku raskitite baš na Savindan

Postoji i vrlo praktičan razlog. Ukrasne kuglice, grančice i lampice vremenom skupljaju prašinu koju je teško potpuno ukloniti, pa prostor može djelovati zagušeno i neuredno, čak i kada se redovno čisti. Dugotrajno držanje dekoracije otežava održavanje doma, a kod osjetljivih osoba može izazvati i nelagodnost.

Osim toga, novogodišnji ukrasi nose jasnu simboliku – oni pripadaju praznicima. Kada ostanu predugo, gubi se osjećaj novog početka. Savindan je zato idealan trenutak da se praznična priča zaokruži i da se dom pripremi za ono što dolazi dalje tokom godine.

Simbol novog početka

To, naravno, ne znači da dom mora da postane hladan i prazan. Prazničnu jelku možete zamijeniti neutralnim zimskim detaljima, toplom rasvjetom, mirisnim svijećama ili diskretnim dekorom koji unosi mir, ali ne „zadržava“ praznike. Na taj način zadržavate prijatnu atmosferu, ali bez osjećaja da je Nova godina još uvijek u toku.

Bolnica

Zdravlje

Za smrtonosni virus vakcina ne postoji: Ovo su simptomi

Upravo zato se kaže – ako već niste, do Svetog Save je pravo vrijeme da se jelka raskiti. Ne iz sujeverja, već kao mali, simboličan znak da ste spremni da novu godinu zaista počnete.

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

57

Mina Kostić slomljena od bola: Objavila srceparajuće riječi

17

51

Bogdanoviću šest miliona godišnje za povratak u Partizan

17

49

Prilika za posao: Poljaci otvaraju tvornicu u Srpskoj

17

47

Njemačkoj hitno potrebni strani radnici

17

43

Emotivna ispovijest surogat majke: ''Svi misle da je predaja bebe najteži momenat, ali nije''

