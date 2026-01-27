Udaramo u plafon: Ugostitelji najavili poskupljenja

Ugostitelji u Republici Srpskoj se suočavaju s ozbiljnim problemom nedostatka radne snage i rastom troškova poslovanja, što prijeti opstanku lokala.

Ovaj problem je posebno izražen u predsezoni i ljetnim mjesecima. Pojašnjavaju da zbog rasta troškova poslovanja ugostitelji će u narednom periodu biti primorani da koriguju cijene naviše određenih proizvoda u svojim objektima.

Naime, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, promet u ugostiteljstvu u trećem tromjesečju 2025. godine u odnosu na isti period prethodne godine manji je za 4,4 odsto, dok je u odnosu na drugo tromjesečje 2025. godine veći za 2,7 odsto.

Goran Kurtinović, član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma Republike Srpske "Horeca", kazao je za "Nezavisne novine" da je u prošloj godini bilo vidljivo da je promet u kafanama niži nego ranijih godina, te istakao da od januara pa do kraja maja traje borba za radnu snagu.

Od radnika zavisi opstanak lokala

"Došli smo u situaciju da od prisustva radnika zavisi opstanak lokala da li će raditi ili ne, jer je problem s radnom snagom izuzetno izražen", kazao je Kurtinović.

Istakao je da, što se tiče pada prometa, svi su to osjetili prošle godine, a kako kaže, razni su razlozi tome.

"Jedan od njih su veće cijene, koje su prouzrokovane rastom minimalne plate. Morali smo obećavati radnicima koji ostaju veće plate i bolje uslove, a za to je potrebno zaposliti dodatne radnike kako bismo postojećim zaposlenima omogućili slobodne dane i odlazak na odmore", rekao je Kurtinović.

Ljudi štede i manje borave u kafanama

Ističe da je i prošle godine takođe došlo do rasta minimalne plate, a zbog globalne situacije ljudi više štede, pa se odlučuju da manje izlaze u restorane i kafiće.

"Vizuelno nismo imali smanjen broj gostiju, ali promet jeste bio manji, jer gosti ne sjede previše dugo i naručuju jedno ili dva pića. I ove godine smo pred samu Novu godinu, do 20. decembra, imali manji priliv turista nego što je to bilo ranijih godina. Primjetno je da su i naši ljudi iz dijaspore manje boravili u ugostiteljskim objektima tokom čitave godine", pojasnio je Kurtinović.

Poskupljenja i u ovoj godini

Prema njegovim riječima, i ovoj godini ugostitelje očekuje poskupljenje poslovanja, jer, kako kaže, rast minimalne plate, poskupljenje struje i drugih namirnica lančano poskupljuje i druge proizvode.

"Već sada sa cijenama 'udaramo u plafon', maksimum koji naši standardi mogu da pokriju. Poskupljenje će vjerovatno biti primijenjeno na pojedine artikle u svakom ugostiteljskom objektu, posebno one koji su najtraženiji, poput piva, kafe ili vina, kako bi se pokrili dodatni troškovi", kazao je Kurtinović.

Jedan ugostitelj iz Šipova kazao je da je i manjim lokalnim zajednicama slična situacija.

"Bilo je posla oko praznika, ali čim dijaspora ode, broj gostiju se smanji", kazao je on. Istakao je da i oni imaju problem sa manjkom radnika, te da posebno u ljetnim mjesecima kubure sa radnicima.

"Ali dobrog radnika treba dobro platiti", poručio je ovaj ugostitelj.