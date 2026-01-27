Više od 3 milijarde KM se slilo u jednu bh. opštinu

Jedna bh. opština i prošle, 2025, godine status jednog od najznačajnijih privrednih centara u Zeničko-dobojskom kantonu i FBiH.

Prema podacima o fiskalnom prometu, Tešanj je ostvario 3,11 milijardi KM, što predstavlja 25 posto ukupnog fiskalnog prometa ZDK, piše "Biznisinfo".

Podsjetimo, fiskalni promet se uzima kao jedan od glavnih pokazatelja ekonomske snage jedne opštine ili kantona jer je riječ o ukupnim “tokovima novca” na tom prostoru.

Kontinuiran rast

U poređenju s 2023. godinom, fiskalni promet Tešnja povećan je za 28 odsto, što ovu opštinu svrstava među lokalne zajednice s najstabilnijim i najkontinuiranijim rastom u kantonu.

Ovakav rezultat posebno dobija na značaju imajući u vidu da se radi o opštini sa nešto više od 43 hiljade stanovnika, ali s izuzetno snažnom industrijskom i izvoznom bazom.

"Fiskalni promet treba razlikovati od prometa u maloprodaji i trgovini", rekao je načelnik Tešnja Suad Huskić.

Rast Tešnja u širem kontekstu

Ukupan fiskalni promet Zeničko-dobojskog kantona u 2025. godini iznosi 12,57 milijardi KM, uz rast od 26 odsto u odnosu na 2023. godinu.

Učestvovanje kantona u ukupnom prometu FBiH poraslo je na 16,65 odsto, što potvrđuje da ZDK raste brže od prosjeka FBiH.

U takvom okruženju, Tešanj se izdvaja kao primjer lokalne zajednice s jasnim razvojnim fokusom, u kojoj se rast temelji na realnom sektoru, investicijama, izvozu i snažnoj saradnji lokalne uprave i privrede.

Tešanj – industrijski motor kantona

"Tešanj, zajedno sa Zenicom, učestvuje s više od polovine ukupnog fiskalnog prometa Zeničko-dobojskog kantona. Time se potvrđuje uloga Tešnja kao industrijskog i izvoznog motora kantona, s izrazito razvijenim sektorima proizvodnje, metalne i prehrambene industrije, logistike i trgovine", naveo je Huskić.

Posebno je značajan pokazatelj fiskalnog prometa po stanovniku, gdje Tešanj sa približno 70.900 KM po stanovniku ostvaruje gotovo dvostruko veći iznos od kantonalnog prosjeka, ali i višestruko veći u odnosu na većinu opština u FBiH.

Rezultati iz 2025. godine pokazuju da ekonomski uspjeh Tešnja nije rezultat jednokratnih kretanja, već dugoročnog kontinuiteta, planskog razvoja poslovnih zona, stabilnog poslovnog okruženja i jasne orijentacije ka proizvodnji i izvozu.

(Biznisinfo.ba)