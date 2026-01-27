Dedolarizacija i digitalizacija: Umjesto jedinstvene valute, BRIKS ide ka ovom rješenju

Centralna banka Indije predložila je da zemlje organizacije BRIKS povežu svoje digitalne valute kako bi se olakšala prekogranična trgovina i plaćanja u turizmu, što bi moglo da smanji oslanjanje na američki dolar.

Kako prenose mediji, prijedlog će se naći na dnevnom redu samita BRIKS-a 2026. godine, čiji je domaćin Indija.

Ukoliko inicijativa bude usvojena, to će biti prvi formalni prijedlog za međusobno povezivanje digitalnih valuta članica bloka, navodi "Berliner cajtung".

Inicijativa bi mogla da izazove nezadovoljstvo SAD koje su ranije upozoravale na pokušaje zaobilaženja dolara. Američki predsjednik Donald Tramp ranije je BRIKS opisao kao "antiamerički savez" i zaprijetio uvođenjem carina njegovim članicama.

Diskusije o smanjenju zavisnosti od američkog dolara nisu nove unutar BRIKS-a, ali je sada - umjesto dugo diskutovane zajedničke valute - fokus na uspostavljanju zajedničkog platnog sistema.

BRIKS ne želi jedinstvenu valutu

"Neće biti jedinstvene valute, ali će postojati jedinstvena platforma za plaćanje", objasnio je ruski senator Vladimir Džabarov. Cilj je da se preko takozvanog "BRIKS Peja" stvori digitalna arhitektura plaćanja koja omogućava direktna poravnanja u nacionalnim valutama.

Ovo bi omogućilo direktnu obradu transakcija, zaobilazeći klirinške kuće zasnovane na dolaru ili sisteme kojima dominira Zapad, poput SVIFT-a.

Projekat je još uvijek u ranoj fazi. Nijedna od glavnih zemalja BRIKS-a još uvijek nije u potpunosti implementirala digitalnu valutu centralne banke. Tehnička interoperabilnost sistema ostaje neriješena, kao i regulatorna pitanja u vezi sa pristupom podacima, rješavanjem trgovinskih neravnoteža i strukturama upravljanja.

Ipak, uprkos teškoćama, alternative dolaru dobijaju na značaju. Cilj je stvaranje infrastrukture koja smanjuje troškove transakcija, ranjivost na sankcije i proširuje opcije ekonomske politike dostupne državama članicama.

Funkcionalan platni sistem BRIKS-a ne bi odmah okončao globalnu ulogu dolara, ali bi dugoročno mogao da ograniči moć fiskalnih sankcija SAD i njihovih evropskih saveznika.

Ostaje da se vidi da li će i u kom obliku BRIKS plaćanje biti implementirano. Međutim, sa planiranim povezivanjem digitalnih valuta centralnih banaka, projekat prvi put dobija konkretan institucionalni oblik.