Cijena zlata premašila 5.000 dolara prvi put u istoriji

Izvor:
SRNA
26.01.2026
08:35
Komentari:0
Cijena unce zlata danas je prvi put u istoriji probila nivo od 5.000 dolara, čime je nastavljen trend rasta jer ulagači zbog geopolitičkih napetosti traže sigurnije utočište za svoj kapital.
Rast napetosti između SAD i EU u vezi sa Grenlandom izazvao je prošle sedmice nesigurnost na svjetskim financijskim tržištima, pa je cijena zlata snažno porasla.
Jutros je ojačala dodatnih 0,9 odsto, na 5.029 dolara po unci.
Prošle je godine cijena tog plemenitog metala skočila 64 posto, zahvaljujući smanjenju kamatnih stopa u SAD, padu korsa, potražnji središnjih banaka i rekordnom prilivu novca u fondove.
Nezavisni analitičar Ross Norman rekao je da se procjenjuje da bi ove godine cijena unce zlata mogla dostići i 6.400 dolara, dok bi prosječna cijena mogla biti 5.375 dolara, prenosi "Rojters".
Ekonomija
4 h0
Svijet
4 h0
Tenis
4 h0
Svijet
4 h0
Ekonomija
4 h0
Ekonomija
15 h0
Ekonomija
16 h0
Ekonomija
16 h0
Najnovije
Najčitanije
12
50
12
48
12
39
12
33
12
31
Trenutno na programu