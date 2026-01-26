Logo
Cijena zlata premašila 5.000 dolara prvi put u istoriji

Izvor:

SRNA

26.01.2026

08:35

Цијена злата премашила 5.000 долара први пут у историји
Foto: Pixabay

Cijena unce zlata danas je prvi put u istoriji probila nivo od 5.000 dolara, čime je nastavljen trend rasta jer ulagači zbog geopolitičkih napetosti traže sigurnije utočište za svoj kapital.

Rast napetosti između SAD i EU u vezi sa Grenlandom izazvao je prošle sedmice nesigurnost na svjetskim financijskim tržištima, pa je cijena zlata snažno porasla.

Jutros je ojačala dodatnih 0,9 odsto, na 5.029 dolara po unci.

Prošle je godine cijena tog plemenitog metala skočila 64 posto, zahvaljujući smanjenju kamatnih stopa u SAD, padu korsa, potražnji središnjih banaka i rekordnom prilivu novca u fondove.

Nezavisni analitičar Ross Norman rekao je da se procjenjuje da bi ove godine cijena unce zlata mogla dostići i 6.400 dolara, dok bi prosječna cijena mogla biti 5.375 dolara, prenosi "Rojters".

