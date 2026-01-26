Najviši kineski general pod istragom, odavao tajne Amerikancima? Oglasilo se Ministarstvo odbrane

Kina je pokrenula istragu protiv svog visoko rangiranog generala Džang Jousije, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.

Džang, član Politbiroa Komunističke partije i potpredsjednik Centralne vojne komisije (CVK), najvišeg vojnog tijela Kine kojim predsjedava predsjednik Si Đinping, osumnjičen je za "teške prekršaje discipline i zakona", navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane u subotu.

Još jedan visoki vojni zvaničnik, član CVK-a Liu Dženli, takođe je pod istragom iz sličnih razloga.

Pojedini zapadni mediji, uključujući "Volstrit džornal" i "Tajms", navode da je Džang možda odavao informacije vezane za kineski nuklearni program SAD i prihvatio veliki mito u zamjenu za zvanična unapređenja. Peking nije potvrdio ove tvrdnje.

On je navodno pomogao i bivšem kineskom ministru odbrane Li Šangfuu da napreduje u činovima u zamjenu za mito.

"Najšokantnija optužba otkrivena tokom zatvorenog brifinga bila je da je Džang predao ključne tehničke podatke o kineskom nuklearnom oružju SAD", rekao je izvor "Volstrit džornala".

Državni list "Global tajms" citirao je uvodnik objavljen u nedjelju u vodećim vojnim novinama "PLA dejli", u kojem se navodi da će se sa zvaničnicima krivim za korupciju "postupati bez popustljivosti" bez obzira na poziciju koju zauzimaju.

Od početka svog trećeg mandata kao predsjednik Kine 2023. godine, Si je intenzivirao napore u borbi protiv korupcije i u Oružanim snagama i u najvišem tijelu Komunističke partije, Politbirou. Tvrdio je da korupcija potkopava razvoj zemlje i slabi stranačku disciplinu.