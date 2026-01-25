Tramp: Tim sporazumom Kanada uništava samu sebe

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Kanada uništava samu sebe potencijalnim trgovinskim sporazumom sa Kinom.

"Sporazum sa Kinom je katastrofa za Kanadu", napisao je Tramp večeras na mreži "Trut sošl".

On je dodao da očekuje da će sporazum sa Pekingom biti jedan od najgorih u istoriji.

Tramp je juče rekao da će, ako Kanada sklopi sporazum sa Kinom, sva kanadska roba koja ulazi u SAD odmah biti podložna tarifama od 100 odsto.