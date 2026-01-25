"Ekonomist": Zapadne lidere čeka usamljena godina i samotan svijet

Za liberalne demokratije srednje veličine, 2026. prijeti da bude usamljena godina. Zapadne lidere ugrožava i ismijava Amerika, a kako im je njena zaštita sada potrebna, trpe da ih Donald Tramp kinji.

Da bi njihova usamljenost bila potpuna, Kina, današnja druga velika sila, niti hoće niti želi da postane alternativni prijatelj Zapada, piše "Ekonomist".

Mark Karni, premijer Kanade, u otvorenom govoru na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu pozvao je srednje sile da ustanu i rade zajedno u koalicijama voljnih.

"Nalazimo se usred raskida, a ne tranzicije", izjavio je.

Optužio je najjače države da koriste ekonomske, finansijske i zavisnosti u lancu snabdijevanja kao oružje.

"U svijetu rivalstva velikih sila, zemlje između imaju izbor: da se takmiče jedna sa drugom za naklonost ili da formiraju istomišljeničke grupe da bi se branile i upravljale rizicima", rekao je Karni.

U njegovom slučaju, to znači smanjenje ekonomske zavisnosti od Amerike. U tom kontekstu naveo je strateška partnerstva koja je potpisao sa Kinom i Katarom.

Još jedna srednja sila, Velika Britanija, trebalo bi da pošalje svog premijera u Kinu krajem januara. Iako nijedan britanski šef vlade nije posetio Kinu osam godina, ambicije za misiju ser Kira Starmera su niske.

Starmer će pokušati da dogovori trgovinsku saradnju sa drugom najvećom ekonomijom na svijetu. Tiho, on bi mogao da traži dublju saradnju u oblasti zelenih tehnologija, iako su kineske investicije do sada bile ograničene američkim lobiranjem i domaćim debatama o tome da li kineske vetroturbine ili druge tehnologije ugrožavaju nacionalnu bezbjednost.

Ako se Britanija ili Kanada nadaju da će se zaštititi od Trampovog maltretiranja, "sneško će im biti srušen".

Naime, piše "Ekonomist" Britanija zavisi od SAD kada je riječ o njenim nuklearnim sredstvima za odvraćanje, borbenim avionima i digitalnim uslugama.

Ako srednje sile pokušavaju da napakoste SAD bližom saradnjom sa Kinom, onda ne poznaju Peking dobro.

Na stranu urođeno zaziranje Zapada od Kine i njenih vrijednosti, sam Peking je oprezan kada je u pitanju saradnja sa američkim partnerima.

Naime, piše list, kineski zvaničnici sa prezirom su prokomentarisali svoju ludost što su vjerovali hvalisanju zapadnih lidera o većoj autonomiji od Amerike, samo da bi ih gledali kako poginju glavu kada je Vašington zarežao.

Za Si Đinpinga, koliko i za Trampa, moć je ono što je važno. U ovim usamljenim vremenima za američke srednje velike saveznike, Kina nije i ne želi da bude spasilac, zaključuje se u tekstu.