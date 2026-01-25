Prepoloviće carine? "Majka svih sporazuma" nadohvat ruke

Indija planira da smanji carine na automobile uvezene iz Evropske unije (EU) na 40 odsto sa sadašnjih 110 odsto.

To su rekli Rojtersu izvori upoznati sa pregovorima, uoči finalizacije sporazuma o slobodnoj trgovini, čime bi bile okončane gotovo dvije decenije pregovora između indijske i evropske ekonomije.

Prema navodima izvora, vlada premijera Indije Narendre Modija saglasila se da odmah snizi carine na ograničen broj automobila iz EU, čija je uvozna cijena viša od 15.000 evra, dok bi se one s vremenom dodatno smanjile na 10 odsto.

Nju Delhi je predložio da se carine odmah snize na 40 odsto za oko 200.000 automobila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem godišnje.

Električna vozila bila bi izuzeta od sniženja carina u prvih pet godina, kako bi se zaštitile domaće investicije, dok bi nakon tog perioda i ona bila obuhvaćena sličnim mjerama.

Trenutne carine između 70 i 110 odsto

Indija je treće najveće svjetsko tržište automobila po prodaji, poslije SAD i Kine, ali je njen automobilski sektor među najzaštićenijima.

Trenutne carine na uvoz automobila iznose između 70 i 110 odsto, što je često bilo predmet kritika proizvođača. Time bi se, prema navodima Rojtersa, olakšao pristup indijskom tržištu evropskim proizvođačima poput Folksvagena, Mercedesa i BMW-a.

Sagovornici su naveli da se pregovori vode poverljivo i da su moguće izmene u posljednjem trenutku, dok Ministarstvo trgovine Indije i Evropska komisija (EK) nisu željeli da komentarišu ove navode.

U toku finalizacija "majke svih sporazuma"

Očekuje se da Indija i EU u utorak objave završetak dugotrajnih pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini, nakon čega bi uslijedila finalizacija detalja i ratifikacija dogovora koji se naziva "majkom svih sporazuma".

Sporazum bi mogao da poveća bilateralnu trgovinu i podstakne indijski izvoz proizvoda poput tekstila i nakita, koji su od kraja avgusta pogođeni američkim carinama od 50 odsto.

Niže carine mogle bi da omoguće evropskim proizvođačima da uvozne modele prodaju po nižim cijenama i testiraju tržište prije nego što se odluče za širenje lokalne proizvodnje.

Evropske marke trenutno imaju manje od četiri odsto udjela na indijskom tržištu automobila, kojim dominiraju japanski Suzuki i domaći proizvođači Mahindra i Tata.

Indijski uvoz robe iz EU u fiskalnoj 2025. godini iznosio je 60,7 milijardi dolara i bio je koncentrisan na kapitalno i tehnološki zahtjevne proizvode, dok je izvoz Indije u EU dostigao 75,9 milijardi dolara, prije svega iz radno intenzivnih sektora poput naftnih derivata, elektronike, tekstila, farmaceutskih proizvoda i dragog kamenja i nakita.

Ranije, u Indiju su povodom zaključenja sporazuma doputovali Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta i predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Samit će, prema objavi Evropskog saveta na mreži Iks, biti prilika da se nadogradi strateško partnerstvo EU i Indije i dodatno ojača saradnja u ključnim oblastima politika.

"Na pragu smo istorijskog trgovinskog sporazuma", izjavila je Fon der Lajen uoči samita.