Bitkoin i Itirijum gube zamah, investitori na oprezu

Vrijednost bitkoina (BTC) je danas u 15.00 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens pala za 0,23 odsto na 76.100,64 evra.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u posljednja 24 sata iznosi 30,22 milijarde evra, što je osjetno manje nego juče.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 24 u kategoriji "ekstremni strah", što, iako za nijansu bolje u odnosu na prethodnih 20 u istoj kategoriji, ukazuje na negativan tržišni sentiment.

Vrednost itirijuma (ETH) pala je za 1,37 odsto na 2.498,34 evra, a vrijednost bajnens koina (BNB) ostala takoreći nepromijenjena na 756,42 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je pala za 2,08 odsto na 108,08 evra, a avalanš (AVAX) za 0,65 odsto na 10,38 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,32 evra, što je za 0,13 odsto manje nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno bilježe kriptovalute MMT, GUN i ENSO.