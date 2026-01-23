Putin: Rusija proizvodi nuklearne ledolomce kakvih nema nigdje u svijetu

Rusija proizvodi takve nuklearne ledolomce, kakvih nema nigdje u svijetu, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na sastanku sa studentima Moskovskog instituta za fiziku i tehnologiju u Dolgoprudnom.

"Rusija je decenijama lider u istraživanju u oblasti Arktika, gradeći ledolomce kakvih nema u svijetu", naglasio je Putin.

On je podsjetio da Rusija već ima osam nuklearnih ledolomaca koji su u upotrebi, a u toku je izgradnja i novih. Putin je istakao da izgradnja nuklearnog ledolomca "lider" ide po planu, kao i da je uvjeren da će biti završena do 2030. godine.

Kako je ukazao, očekuju nas klimatske promjene, bilo to zagrijavanje ili zahlađenje. Obraćajući se studentima, skrenuo je pažnju i na to da mnoge zemlje trenutno pokazuju "povećano interesovanje za Arktik".

"Ali to nije važno, važno je da ćemo to prevazilaziti", dodao je on.

Putin je napomenuo da je razvoj Sjevernog morskog puta važan i za Rusiju i za međunarodnu trgovinu.

Osim toga, dodao je i da će Rusija nastaviti da razvija istraživanja kosmosa.

On je istakao da ovaj institut pruža odlično obrazovanje i daje studentima mogućnost da se bave naukom i inženjerstvom.

Predsjednik je posjetio institut uoči 25. januara, kada će studenti proslaviti Tatjanin dan, odnosno Dan studenata. Prošle godine je predsedavao sastankom Upravnog odbora Moskovskog državnog univerziteta.

