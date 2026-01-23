Logo
Starici (84) rekli da su joj novčanice neispravne, odnijeli joj 9.500 KM

Izvor:

Hina

23.01.2026

15:02

Komentari:

0
Osječko-baranjska policija traga za dvoje osumnjičenika koji su, lažno se predstavljajući kao bankari, 84-godišnjakinji iz Donjeg Miholjca odnijeli svu ušteđevinu, oštetivši je za nešto više od 4.800 evra, saopštila je danas policija.

Juče oko 14 sati 84-godišnjakinju je nazvala nepoznata osoba koja se predstavila kao radnica banke te žrtvu vješto uvjerila da su sve novčanice koje posjeduje kod kuće neispravne.

Nakon razgovora na kućni prag joj je došao nepoznati muškarac koji je od 84-godišnjakinje preuzeo svu njenu ušteđevinu u iznosu od 4.830 evra, a potom se udaljio s mjesta događaja u nepoznatom smjeru.

Iz policije ističu da tragaju za nepoznatim prevarantima.

